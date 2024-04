Painéis sobre bullying e violência contra a mulher marcam Semana do Ministério Público da Rota do Serra

A 14ª edição da Semana do Ministério Público da Rota da Serra, que ocorreu nos dias 16 e 18 de abril, na sede das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), contou com a participação de dois palestrantes renomados: o procurador de Justiça e presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Fábio Roque Sbardellotto; e a promotora de Justiça da Promotoria da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Caroline Vaz. A realização do evento, que proporcionou um espaço de diálogo e reflexão sobre questões sociais relevantes, foi uma parceria entre a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) e a Faccat, por meio do Curso de Direito, com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP).

Na noite de quinta-feira, 18 de abril, o procurador Fábio Roque Sbardellotto trouxe à tona a temática “Violência contra a Mulher: a realidade gaúcha e brasileira à luz da proteção dos Direitos Fundamentais e dos Bens Públicos Indisponíveis”. Enquanto isso, na terça-feira, Caroline Vaz abordou “Bullying e Cyberbullying: a prevenção e a criminalização das condutas”.

“A cada edição da Semana do Ministério Público, evidenciamos, junto à comunidade, a importância deste projeto consolidado, há quatro décadas, como espaço plural de congregação e debates”, destacou o presidente da AMP/RS, João Ricardo Santos Tavares. O vice-presidente Administrativo e Financeiro da Associação, Fernando Andrade Alves, enfatizou o sucesso do encontro em Taquara, evidenciado pela significativa presença de público e interação com os painelistas.

Conhecimento sobre as realidades locais e globais

O presidente da Mantenedora da Faccat (FEEIN), Nicolau Rodrigues da Silveira, ressaltou a pertinência e relevância dos temas, que contribuem significativamente para o enriquecimento do conhecimento sobre as realidades locais e globais. Da mesma forma, o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, destacou a importância dos assuntos abordados para a formação acadêmica, alertando para a seriedade do bullying na contemporaneidade e seu potencial impacto na saúde mental.

A Semana do Ministério Público da Rota da Serra reuniu autoridades, membros do MP, professores e o corpo acadêmico, durante os dois dias de palestras, entre eles, promotor de Justiça e responsável pela organização do evento, Michael Schneider Flach, de Cachoeirinha; os promotores Daniel Ramos Gonçalves, de Três Coroas; Silvia Jappe, de Sapiranga; Sabrina Botelho, de Parobé; Letícia Pacheco, de Campo Bom; Ximena Cardozo Ferreira, Ana Mariana Hahn Souza e Fabiane Cioccari, de Taquara; e Evandro Kaltbach, de Igrejinha, o titular da DP E DPPA de Taquara, o delegado de Polícia, Valeriano Garcia Neto.