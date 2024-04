Polícia Civil prende investigados por roubo de veículo em Gramado

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Gramado, prendeu, nesta tarde (19/04), no bairro Pristrop, a dupla que praticou um roubo de veículo no dia 06/04/2024, mediante o emprego de arma de fogo, quando pediram uma carona à vítima em frente a um estabelecimento comercial, tendo ambos anunciado o assalto, quando passavam por uma rua sem movimentação, subtraindo o veículo da vítima.

O veículo foi recuperado no mesmo dia do assalto, abandonado em via pública.

A seção de investigação da Delegacia de Gramado apurou com prioridade o crime, identificando os investigados através de análise de imagens obtidas de câmeras de monitoramento e oitivas de testemunhas, embasando as representações das prisões ao Poder Judiciário, o qual prontamente decretou as medidas.

A Delegada Fernanda Aranha enfatiza que crimes dessa natureza, praticados com violência e grave ameaça, são investigados com prioridade, ressaltando-se a imediata apuração do crime pelos policiais lotados na investigação, demonstrando competência e comprometimento da equipe.

Os investigados apresentam antecedentes policiais.

Após os trâmites legais, os investigados foram encaminhados ao presídio de Canela.