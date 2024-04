Após confusão, duas equipes foram eliminadas na 3ª divisão de Futsal de Canela

Rodada de hoje (22) tem jogos válidos pelos grupos A e B da competição



A 11ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Canela teve muitos gols e um episódio a se lamentar, na última sexta (19), no Ginásio Carlinhos da Vila.

Abrindo a noite, o Garfo e Bombacha venceu mais uma, desta vez sobre o Totteham/Monterrey, por 3 x 0, enquanto o Âncora C empatou em 2 x 2 com o Galera da Estveão, em confrontos entre as equipes do grupo D.

Na sequência da noite, Águia Futsal fazia um enfrentamento duríssimo com o Boleiros. As equipes empatavam em 3 x 3, quando, restando 1:20 para o encerramento da partida, iniciou uma confusão entre os atletas chegando até mesmo às arquibancadas. A arbitragem decidiu por encerrar a partida, por entender não haver mais condições de jogo.

Diversos atletas das duas foram relatados em súmula, por terem participado da briga. Desta forma, conforme acordado com as equipes antes do início do campeonato e de acordo com o regulamento desportivo canelense, as equipes devem foram desclassificadas da competição.

Os atletas envolvidos na briga podem pegar até dois anos de suspensão e deverão pagar até 200kg de alimentos não perecíveis como multa. O DMEL – Departamento Municipal de Esporte e Lazer ainda está analisando as imagens da partida e os atletas punidos e as penas devem ser divulgadas nos próximos dias.

Fechando a noite, o Rio Branco aplicou 9 x 1 no Bayer Moleque. As duas últimas partidas eram confrontos do Grupo A.

Nesta segunda (22), quatro jogos na 12ª rodada, iniciando as 19h, no Ginásio Carlinhos da Vila:

União Rancho Grande x Sonho Olímpico

River x Dependientes Del Trago

Galera da Estevão B x JA Futsal

Mercado São Rafael x Juventus

Confira o comunicado do DMEL sobre o ocorrido na última sexta (19):



DECISÃO DE EXPULSÃO DAS EQUIPES BOLEIROS E ÁGUIA FUTSAL

Em virtude dos lamentáveis eventos ocorridos durante a partida entre Boleiros e Águia Futsal, realizada em 19/04/2024, válida pela 3ª Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela, onde uma briga generalizada teve lugar, pondo em risco a integridade física dos jogadores e a ordem do evento esportivo, a comissão organizadora, após análise dos fatos e em conformidade com as diretrizes estabelecidas na ata da reunião de regulamentação do campeonato, decidiu por unanimidade a exclusão imediata das referidas equipes da competição em curso.

Esta decisão tem por objetivo resguardar a integridade do campeonato, bem como enviar uma clara mensagem de que comportamentos antidesportivos e violentos não serão tolerados. Ademais, fica determinado que os atletas envolvidos serão julgados em momento subsequente, com a devida análise detalhada das imagens e testemunhos, para a aplicação das sanções individuais cabíveis.



Esta medida entra em vigor imediatamente após a comunicação às equipes envolvidas, esta realizada na tarde desta segunda-feira (22).

Esperamos que esta ação sirva de exemplo para a promoção de um ambiente esportivo saudável e pacífico, em que o respeito mútuo e a competitividade sejam os pilares fundamentais.

Finalizada as expulsões, fica claro que as partidas já disputadas, seguem em validade esportiva. Com os jogos futuros das equipes expulsas, terminando em W.O.