Policial militar de Canela realiza Curso de Patrulhamento Rural

Na sexta-feira (19/04), o Soldado Cleimar C. de Oliveira, Militar Estadual lotado na Brigada Militar de Canela (1º BPAT), concluiu o curso de patrulhamento rural, realizado na sede do 2° Regimento de Polícia Montada – Brigada Militar, em Santana do Livramento /RS.

O Curso de Patrulhamento Rural visa habilitar os profissionais de Segurança Pública, que tenham responsabilidade territorial em zona rural, para a execução de forma estratégica das ações de polícia ostensiva através do Policiamento Rural, capacitando-as tática e tecnicamente, visando controlar, prevenir e reprimir os ilícitos praticados nessas áreas, tendo como foco principal o crime de abigeato e aplicar técnica de Patrulhamento Rural Comunitário, ainda prevenir reprimindo os crimes do campo, através de um planejamento estratégico de ações de polícia preventiva e ostensiva na área rural.

Soldado Cleimar destaca a capacitação do aprendizado e a intensificação dos trabalhos nas áreas rurais do município: “Foi um curso muito proveitoso, buscando conhecimento e aperfeiçoamento o trabalho da Brigada Militar, nossa região também possui uma área rural importante, e dessa forma poder dar um auxilio, um amparo melhor e mais capacitado para os produtores e criadores, além da população que vive no interior. É um curso com grandes benefícios onde poderemos através das técnicas adquiridas trazer mais segurança, principalmente na prevenção de crimes”.