 BM e Polícia Civil testam mais um sistema de ampliação nas câmeras de monitoramento

Representantes da Polícia Civil e Brigada Militar de Canela estiveram reunidos, na manhã desta segunda-feira, 22, no Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação da Prefeitura de Canela. O motivo foi um treinamento especializado para o uso de um sistema que poderá ser integrado à Central de Videomonitoramento do Município.



Intitulado como prova conceito, a nova tecnologia já está em funcionamento, mas de forma experimental por 60 dias. Se aprovado pelas forças de segurança, o Município realizará licitação para adquirir o sistema que dentre as novidades gera alerta de veículos furtados, roubados, com imposto atrasado e até realiza contagem de veículos que entram em Canela.



Canela conta desde agosto de 2020 com o videomonitoramento de 87 câmeras em pontos estratégicos que facilitam a ação das forças de segurança pública e inibiram a prática de delitos.