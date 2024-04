Câmara promove reunião para ouvir esportistas e apontar novos caminhos

Encontro acontecerá nesta quarta (24). Bolsa atleta será um dos temas do debate

Nem só de futebol quer viver Canela. Após uma grande vitória dos esportistas, a verba para o Ginásio Municipal, com base atividades de quadra, como futsal e vôlei, o Município quer ampliar a sua gama de atuação e ouvir todas as correntes de praticantes de atividades físicas, que poderão propor melhorias em diversas áreas.

Para isso, a partir de requerimento do vereador Marcelo Savi, a Câmara de Vereadores de Canela vai realizar um debate que pretende ser um pontapé inicial para a criação de uma secretaria municipal de esportes, além da reestruturação do Conselho Municipal de Desporto e da reativação do Fundo Municipal de Esportes.

Esportistas de todas as categorias estão convidados a participar do debate, que acontece nesta quarta (24), a partir das 19 horas.

Recentemente, foi pensada a possibilidade da criação de uma bolsa atleta, que poderia ser estendida às equipes, para fomentar a participação de atletas canelenses de diversas modalidades, em competições e campeonatos.

Outro objetivo do encontro é proporcionar que pessoa ligadas à musculação, em suas diversas correntes, ciclistas, skatistas, lutadores e as mais diversas modalidades de esportes sejam ouvidos.