Futsal Sub 12 de Canela inicia hoje

Nove equipes começam, nesta terça (23), a caminhada rumo ao título do Campeonato Municipal de Futsal – Sub12 de Canela.



A categorias de base do Município contam com diversas escolinhas e projetos sociais, que estão engajados na competição. Alguma, inclusive, ingressaram com mais de uma equipe.

Dividido em três chaves, o Sub 12 de futsal será disputado sempre em terças-feiras, no Ginásio Carlinhos da Vila, com as equipes se enfrentando entre si. Oito equipes avançam para as quartas de final, no dia 14 de maio. As semi e grande final acontecem no dia 21 de maio.

Confira como ficou o sorteio dos grupos e as equipes participantes na imagem de capa.

Os jogos de hoje são:

• Galera da Estevão X ATFL – Vermelho

• Educa Esportes Branco x Gaúcho/São Rafael/sta. Terezinha

• ATFL Branco x Gaúcho/Sta. Marta/Canelinha

• GDE – D.B.Z. X Educa Esportes Cinza

• Educa Esportes Azul x ATFL Cinza

• River Canela x Gaúcho/São Luiz/São José