Prefeitura assina termo de início à construção de novos gavetários no cemitério municipal

A administração municipal de Canela contratou empresa para fornecimento e montagem de peças pré -moldadas (kits) para construção e implantação de um conjunto de nichos funerários, constituindo 240 gavetas mortuárias para o Cemitério Municipal. A assinatura do termo de início de obra foi realizada na segunda-feira (22.4), pelo prefeito Constantino Orsolin e o secretário de Meio Ambiente, Leandro Pereira Heidtmann.

O investimento é de R$ 747.000,00 e a empresa vencedora do processo licitatório foi a R$ Gavetários Mondini Ltda – ME.