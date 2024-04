Samu Canela presta média de 166 atendimentos por mês

A reportagem da Folha esteve na base do Samu Canela, no último sábado, quando toda a equipe esteve reunida para aplicação do regimento interno, que estabelece as atribuições, o que é responsabilidade de cada função.

A medida visou atender a regularização do serviço e orientar novos funcionários. Atualmente, o Samu Canela conta com 12 funcionários, sendo quatro mulheres na equipe. Patrícia Fontes, coordenadora, explica que são seis técnicos de enfermagem e seis condutores socorristas, que são divididos em turnos.

Outra novidade é que, recentemente, a regulação do Samu de Canela passou a ser realizada por Caxias do Sul, o que deve, em tese, agilizar os atendimentos, uma vez que antes a regulação era feita por Porto Alegre, que atende a demanda de toda a região metropolitana.

Os números de atendimento do Serviço em Canela chamam atenção, com média de 166 por mês, praticamente 5,5 atendimentos por dia.

A Base do Samu de Suporte Básico de Canela foi inaugurada em agosto de 2011. Sua localização fica em anexo ao Hospital de Caridade Canela e deve ser acionada pelo fone 192.

Em março deste ano, o Samu atendeu 120 casos. Na média, Centro, Grande Canelinha e Grande Santa Marta são os locais com maior concentração de atendimentos.

Chama atenção que 69% dos casos são em residência, 30% em via pública e os demais em estabelecimentos particulares. Ainda, 98% são encaminhados ao Hospital de Caridade de Canela.

Os casos clínicos representam a maior fatia dos chamados, 35%, seguidos por quedas, 11%, casos com álcool ou drogas, 8%, e crises convulsivas, 6%.

Acidentes de trânsito representam, em média, 7% dos casos, contra 4% de queda de moto.

Casos relacionados à saúde mental somam 11% dos atendimentos.