O destino Canela foi apresentado, na tarde de sexta-feira (19.4), para cerca de 400 agentes de viagens do Nordeste e de alguns estados do Sudeste e Centro-Oeste, durante a 8ª Rodada de Negócios da Foco Operadora, que aconteceu até domingo (21.4), em Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco).

Na apresentação, a turismóloga da Secretaria de Turismo e Cultura de Canela, Luana Drago, destacou o potencial turístico, os atrativos, a gastronomia, a hotelaria e os eventos do Município.