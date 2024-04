 Canela recebe Missão Municipalista da FAMURS

Encontro vai reunir gestores da Amserra, Amesne e Amucser

A Famurs segue percorrendo o Rio Grande do Sul com a “Missão Municipalista: valorizando a força interior do Rio Grande”, com objetivo de aprofundar a integração da entidade com as prefeituras gaúchas. O 11º encontro acontecerá em Canela, reunindo gestores das Associações dos Municípios do Turismo da Serra, da Encosta Superior do Nordeste e dos Campos de Cima da Serra, no dia 25 de abril.

O encontro será realizado no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação (CIDICA), a partir das 13h30. O evento visa atualizar prefeitos, vice-prefeitos, secretários e técnicos municipais sobre pautas prioritárias elencadas pelos 51 municípios que compõem as regionais.

O projeto de interiorização da Famurs, promovido pela gestão do presidente Luciano Orsi, pretende atender as demandas das prefeituras, a partir de encontros que irão contemplar as 28 regionais, para identificar, estimular e disseminar a realização de projetos que contribuam para a qualificação e eficiência da gestão municipal, além dar visibilidade às práticas de sucesso e contribuir para o compartilhamento de boas experiências no âmbito estadual e nacional.

Conforme o presidente Orsi, a iniciativa tem por finalidade promover um amplo debate sobre as pautas municipalistas e identificar as demandas regionais, em articulação com as associações dos municípios. “Além de promover uma troca de conhecimento, é possível ouvir e compreender melhor quais são as dinâmicas regionais. O nosso objetivo ao promover a interiorização é auxiliar os gestores na construção de soluções, fomentar a implementação de políticas públicas que visam a qualidade de vida das comunidades, marcar a posição da Famurs a serviço dos municípios”, afirmou.

Para atender a demanda dos municípios da Amserra, Amesne e Amucser, a programação contará com painéis personalizados, que irão tratar sobre temas como a mobilidade e acesso à região, com a participação do DNIT; concessão de rodovias e orientações do Free Flow, o pedágio sem cancela, com representantes da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG); financiamento e terceirização da Saúde; e sobre SAERS e inclusão no cálculo de despesas de pessoal.

Prefeitos, vice-prefeitos e secretários ainda terão espaço na programação para realizarem manifestações durante todos os painéis. O evento encerrará com a entrega das demandas prioritárias dos municípios locais, visando o apoio e articulação da Famurs.

Os gestores interessados poderão conferir a programação completa e realizar sua inscrição, de forma gratuita, através do site bit.ly/missaomunicipalista11.

Serviço

Missão Municipalista – Amserra, Amesne, Amucser

Quando: quinta-feira, 25 de abril

Horário: 13h30 às 17h30

Onde: CIDICA – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela / Canela

