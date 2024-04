Círculo Saúde registra acréscimo de 15% nas vendas em seis meses com auxílio de plataforma Smark Saúde

O sistema de CRM estrutura todo o processo comercial da operadora e automatiza a rotina dos gestores e vendedores

Com mais de 130 mil vidas sob sua proteção em 36 cidades da Serra Gaúcha, do Vale do Paranhana, do Planalto Médio e do Vale do Caí, o Círculo Saúde contratou os serviços da Smark no fim de 2023 para agilizar seus processos. Desde então, a organização nascida em Caxias do Sul observou uma melhoria significativa nos seus atendimentos e um aumento de 15% nas vendas de planos em seis meses de utilização da plataforma.

“Com a implementação do Smark Saúde CRM, passamos a compreender mais os nossos clientes, melhoramos nosso relacionamento com os médicos e conseguimos captar muito mais dados. Dessa forma, temos a possibilidade de nos planejarmos melhor em todos os aspectos”, destaca Leno Almeida, diretor de Mercado do Círculo Saúde.

A operadora atua na oferta de soluções integradas em saúde, sendo referência em atendimento humanizado, investimento em tecnologia e excelência em serviços. Além de planos de saúde completos, o Círculo Saúde tem em seu portfólio planos odontológicos, serviços de urgência e emergência, vacinas e saúde ocupacional.

Outro aspecto importante, na avaliação do dirigente, é o pronto atendimento e o treinamento dos colaboradores proporcionados pela Smark Saúde. “Temos a tranquilidade de contar com eles desde a instalação do sistema até nos momentos em que precisamos ajustar as operações e resolver dúvidas dos nossos colaboradores”, conta.

O CEO da Smark, Leandro Ceccato, salienta a eficiência do software para acelerar as vendas, promover um relacionamento empresarial de qualidade e gerar relatórios completos e personalizados. “O Smark Saúde CRM foi desenvolvido especialmente para a área da saúde. Dessa forma, estamos sempre inovando e atendendo às necessidades dos nossos clientes. O resultado é uma plataforma alinhada ao mercado e eficiente. Ou seja, trabalhamos lado a lado com os gestores comerciais para que suas equipes alcancem mais organização, decisões baseadas em dados e produtividade”, resume o executivo.

Sobre a Smark

Pioneira no Brasil em CRM para gestão de vendas e pós-vendas, a Smark soma mais de dez mil contratos gerenciados em sua plataforma em seus 25 anos de atuação. A empresa liderada por Leandro Ceccato e Fábio Beckenkamp tem ganhado mercado na área de planos de saúde, principalmente em cidades do Sudeste e do Sul do Brasil. Já passaram pelo software mais de R$ 20 bilhões em vendas desde a sua criação.