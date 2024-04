O 4° Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes é amanhã

Famurs e especialistas tratam o tema de Inteligência Artificial dentro da perspectiva que o recurso deve ser usado para combater fake news nas eleições.

O uso da inteligência artificial em período eleitoral será tratado por municípios de todo o Rio Grande do Sul, que participarão nessa próxima quinta-feira (25) e sexta-feira (26), do 4.º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes, em Canela. O evento é promovido pela Rede Cidade Digital – RCD, em parceria com a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico.

Com o apoio da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – Famurs, esta edição será realizada nas dependências do Tri Hotéis, e visa reunir prefeitos, gestores e servidores gaúchos disposos a dialogar sobre inovações e soluções em prol de melhoria no atendimento à população e desenvolvimento das cidades.

Além de vastos conteúdos e muito conhecimento, o Congresso será um momento de networking e negócios, uma vez que já conta com mais de 280 prefeituras inscritas e uma programação repleta de especialistas para dar suporte a discussão do tema.

O presidente da Famurs e prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, destacou a importância do Congresso que terá como pauta a inovação com foco no crescimento socioeconômico das localidades. “Esperamos todos os prefeitos e gestores em Canela para que possam conhecer tecnologias que impactam positivamente a vida dos nossos municípios, que favorecem a gestão pública e que fazem a diferença na qualidade de vida das pessoas”, ressaltou Orsi.

Neste ano de eleições, será abordado de forma exclusiva um tema crucial para as administrações municipais: “Como sua prefeitura pode evitar problemas com a Justiça Eleitoral com relação ao uso da Inteligência Artificial – IA?”. Conduzido pelo presidente Orsi, o painel trará para abordar o assunto o especialista Maurício Pretto, que é fundador da Digiwings e criador do primeiro assistente inteligente do Brasil SalesBuddy.

Também participará do debate o entusiasta e palestrante sobre Inteligência Artificial, Robert de Lima Leichtveis, e o advogado Especialista em Direito Eleitoral, Lieverson Luiz Perin.

Apesar da preocupação sobre o uso de IAs para manipulação fraudulenta de áudios e vídeos de candidatos e direcionamento de conteúdo para persuadir eleitores, que levou o Tribunal Superior Eleitoral a propor regras para uso de candidatos e partidos, a IA também deve ser utilizada para combater fake News no período.

É o que destaca o especialista no tema, Maurício Pretto: “Apesar de todos os controles, vamos ter muita disseminação de conteúdo com desinformação, não só por culpa da IA. Existe um fator mais alto que é a velocidade com que a informação se dissipa. Acho que o que a IA vai trazer é uma velocidade na criação do conteúdo”, afirma.

Os municípios de Canela, Cachoeira do Sul, Erechim, Gramado, Gravataí, Igrejinha, Lajeado, Panambi, Passo Fundo e Porto Alegre apresentarão como utilizam a tecnologia no desenvolvimento das localidades. As políticas públicas de fomento à inovação desenvolvidas pelo Governo do Estado também serão apresentadas no evento pelo secretário Adjunto de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Raphael Machado Ayub.

Uma feira de soluções tecnológicas também acontece paralela à programação do Congresso. Os gestores municipais terão acesso às tecnologias desenvolvidas pela System, Binär Tech, Evolution Tecnologia Funerária, Sistema Traz Valor, VoxCity Tecnologia, Frotus Sistemas, GRAPHO Software, Portal de Compras Públicas, Póstero e Grupo Thema/Pólis.

As inscrições são gratuitas para servidores públicos, universidades, entidades e vereadores e devem ser feitas pelo Sympla. Além da Famurs, o 4º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes tem o apoio do Tri Hotéis e das Associações de Municípios Amesne, Amau, Amvag, Ampara, Amunor, Amufron e Ampla.

Últimas vagas para participar, inscreva-se através do link:

https://www.sympla.com.br/evento/4-congresso-gaucho-de-cidades-digitais-e-inteligentes/2307359 .

Prefeitos Inovadores

Durante o Congresso, a Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2024. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

Serviço

4º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes

25 e 26 de abril

Local: Tri Hotéis, em Canela – RS

Inscrições gratuitas para servidores públicos, universidades e entidades: https://www.sympla.com.br/rcd

Missão Municipalista chega em Canela para reunir gestores da Amserra, Amesne e Amucser

Projeto de interiorização da Famurs chega ao 11º encontro, com objetivo de aproximar a entidade dos municípios e entender as demandas locais. Ao todo, 12 eventos serão realizados, abrangendo as 28 associações regionais

A Famurs segue percorrendo o Rio Grande do Sul com a “Missão Municipalista: valorizando a força interior do Rio Grande”, com objetivo de aprofundar a integração da entidade com as prefeituras gaúchas. O 11º encontro acontecerá em Canela, reunindo gestores das Associações dos Municípios do Turismo da Serra, da Encosta Superior do Nordeste e dos Campos de Cima da Serra, no dia 25 de abril.

O encontro será realizado no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação (CIDICA), a partir das 13h30. O evento visa atualizar prefeitos, vice-prefeitos, secretários e técnicos municipais sobre pautas prioritárias elencadas pelos 51 municípios que compõem as regionais.

O projeto de interiorização da Famurs, promovido pela gestão do presidente Luciano Orsi, pretende atender as demandas das prefeituras, a partir de encontros que irão contemplar as 28 regionais, para identificar, estimular e disseminar a realização de projetos que contribuam para a qualificação e eficiência da gestão municipal, além dar visibilidade às práticas de sucesso e contribuir para o compartilhamento de boas experiências no âmbito estadual e nacional.

Conforme o presidente Orsi, a iniciativa tem por finalidade promover um amplo debate sobre as pautas municipalistas e identificar as demandas regionais, em articulação com as associações dos municípios.

“Além de promover uma troca de conhecimento, é possível ouvir e compreender melhor quais são as dinâmicas regionais. O nosso objetivo ao promover a interiorização é auxiliar os gestores na construção de soluções, fomentar a implementação de políticas públicas que visam a qualidade de vida das comunidades, marcar a posição da Famurs a serviço dos municípios”, afirmou.

Para atender a demanda dos municípios da Amserra, Amesne e Amucser, a programação contará com painéis personalizados, que irão tratar sobre temas como a mobilidade e acesso à região, com a participação do DNIT; concessão de rodovias e orientações do Free Flow, o pedágio sem cancela, com representantes da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG); financiamento e terceirização da Saúde; e sobre SAERS e inclusão no cálculo de despesas de pessoal.

Prefeitos, vice-prefeitos e secretários ainda terão espaço na programação para realizarem manifestações durante todos os painéis. O evento encerrará com a entrega das demandas prioritárias dos municípios locais, visando o apoio e articulação da Famurs.

Os gestores interessados poderão conferir a programação completa e realizar sua inscrição, de forma gratuita, através do site bit.ly/missaomunicipalista11.

Serviço

Missão Municipalista #11 – Amserra, Amesne, Amucser

Quando: quinta-feira, 25 de abril

Horário: 13h30 às 17h30

Onde: Tri Hotéis, em Canela – RS

A Famurs realiza uma série de seminários pelo interior do Rio Grande do Sul, a fim de aproximar a entidade às prefeituras gaúchas. Batizado de Missão Municipalista, o roteiro prevê 12 encontros, contemplando as 28 regionais. Promovido em parceria com as associações dos municípios, o projeto recebe patrocínio de Banrisul, Badesul, BRDE, Aegea, Governança Brasil, Aprende Brasil, Sigemec e Serpro, e é destinado para prefeitos, vice-prefeitos, secretários e técnicos municipais.