Casa Onã realiza carreata para homenagear São Jorge em Canela

Evento incluiu carreata com 50 carros e sessão de umbanda aberta ao público.

A Casa Onã realizou neste final de semana do dia 20/04, mais uma linda e emocionante homenagem ao guerreiro São Jorge, conhecido nas religiões de matrizes africanas como Pai Ogum. Pelo terceiro ano seguido, a casa levou o Santo para abençoar a cidade de Canela.

A homenagem contou com uma enorme carreata feita pela cidade que juntou mais de 50 carros. O Santo foi levado pelo caminhão dos bombeiros e escoltado pela Brigada Militar, passando pelo centro da cidade em frente à Igreja Matriz e seguindo para o lago, retornando mais tarde para a sede da Onã, que recebia a todos com uma sessão de umbanda aberta ao público.

Além de toda a Casa Onã estar envolvida, houve a participação da comunidade neste dia tanto na carreata como na sessão com passes.

“Isto é um exemplo de fé, de diversidade religiosa. Levar mais do nosso axé, da nossa religião para a comunidade da cidade é um grande passo importante. Esperamos que todos possam trilhar o caminho de bênçãos deste grande Orixá, deste grande Santo. Agradecemos ao Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e a Secretaria de Trânsito da cidade que nos apoiou e esteve presente conosco nessa homenagem que abrangeu a cidade inteira”, manifestou a Casa Onã.

Quem é a Casa Onã?

A Onã é uma instituição religiosa de matriz africana, batuque de nação Jeje/Nagô. A casa cultua a Umbanda e a Quimbanda, levando em sua essência o culto aos ancestrais e as forças da natureza, juntamente com a prática do trabalho espiritual das entidades. “Ao nos entregarmos ao nosso sagrado entendemos nosso propósito. Cultuar nosso sagrado é compreender que em nossos caminhos a fé é realidade. Bem vindo ao nosso jeito de fazer Religião!”, diz a Onã.

