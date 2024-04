MetSul alerta para cenário de perigo: Estado terá chuva excessiva semelhante aos extremos de 2023

Período de maior perigo será entre final de abril e o começo de maio.

A MetSul Meteorologia adverte para um cenário de intensa instabilidade e perigoso por excesso de precipitação e risco de temporais nestes últimos dias de abril e no começo de maio no Sul do Brasil, em particular no estado do Rio Grande do Sul, onde a chuva deve ser mais excessiva com acumulados de precipitação muito altos até extremos.

O cenário que se apresenta para este fim de abril e o início de maio guarda bastante semelhança com aqueles do segundo semestre do ano passado que trouxeram temporais e chuva excessiva no fim do inverno e durante a primavera, no auge do episódio do fenômeno El Niño.

Todos os modelos numéricos de previsão do tempo analisados pela MetSul Meteorologia indicam acumulados excessivamente altos para os próximos sete a dez dias no Sul do Brasil e, especialmente, no Rio Grande do Sul. A grande maioria das cidades gaúchas deve somar no período marcas de 100 mm a 150 mm, ou seja, o que costuma chover em um mês nesta época do ano, mas em vários pontos pode chover muito mais.