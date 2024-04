TRE-RS realizará plantão de atendimento para regularização e transferência de título eleitoral

Atendimento presencial será oferecido em 1º de maio para quem precisa regularizar sua situação eleitoral e fazer o primeiro título.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) oferecerá um plantão de atendimento em 1º de maio de 2024 para regularização, transferência e emissão do primeiro título eleitoral. O serviço será disponibilizado das 12h às 17h para atender às necessidades dos eleitores que desejam estar em situação regular para as Eleições Municipais de 2024.

Os eleitores que ainda não cadastraram sua biometria devem comparecer presencialmente, pois o atendimento online para essas pessoas está suspenso desde 8 de abril. O atendimento presencial é essencial para aqueles que precisam regularizar, transferir ou obter seu título de eleitor pela primeira vez.

Os eleitores têm até 8 de maio para regularizar sua situação, depois do que o cadastro eleitoral será fechado para preparação das eleições municipais. No entanto, aqueles que já possuem as digitais e a foto cadastradas podem continuar usando o Autoatendimento Eleitoral até a data limite.

Em Canela, os cidadãos que precisarem se dirigir ao cartório eleitoral podem encontrá-lo no seguinte endereço: Rua Dona Carlinda, 450 – salas 226 e 227.

A realização do plantão de atendimento pelo TRE-RS é uma iniciativa para facilitar o acesso dos eleitores aos serviços essenciais para o exercício do voto. É uma oportunidade para que aqueles que ainda não regularizaram sua situação façam isso com tranquilidade e segurança.