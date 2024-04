Brigada Militar recupera material furtado em Canela

Na manhã desta quinta-feira (25/04), durante patrulhamento no bairro São Rafael em Canela, policiais militares do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) abordaram um adolescente, uma menor de idade e uma mulher. Com o trio, foram encontradas porções de crack.

No local onde estavam os suspeitos, os policiais também visualizaram ferramentas que foram identificadas como sendo furtadas de um veículo na noite anterior, também no mesmo bairro.

Os materiais recuperados foram avaliados em cerca de R$10.000,00 e os abordados foram encaminhados à delegacia. A vítima do furto compareceu à delegacia e reconheceu as ferramentas como suas, que haviam sido roubadas de seu carro.

A ação da polícia resultou na recuperação dos itens furtados e no encaminhamento dos suspeitos para a delegacia.