Esporte: o ótimo que é inimigo do bom e a COMUNIDADE PRESENTE

Hoje acordei mais cedo para assistir ao vídeo do debate sobre o esporte, ocorrido na noite de quarta (24), na Câmara de Vereadores. Não pude ir no debate pois estávamos transmitindo a rodada da 3ª divisão de Canela, que já estava agendada.

Fiquei feliz com a participação de profissionais de educação física representando vários esportes e também de fato de que os esportistas de diversos segmentos começam a entender que tudo parte de nós mesmos.

Parece que enfim está consolidada a retomada do Esporte em Canela, através da presença do nosso cidadão, do nosso esportista. E esse é o grande ponto a ser destacado: A COMUNIDADE ESPORTIVA.

Me irrita, ainda, a posição do PDT quanto ao tema do Ginásio, especialmente do vereador Jerônimo, o qual defende com muita propriedade outros temas, com pautas que eu mesmo concordo, mas convenhamos, demonstra não conhecer de esporte, especialmente o esporte de Canela.

Todos sabemos que a pauta é política e surgiu em ano eleitoral. Assim como os discursos dos vereadores também são políticos, afinal, são todos políticos: vereadores, prefeito e secretários.

Essa questão da construção do ginásio em ano de eleição é igual quando erámos pequenos e não podíamos comer sobremesa. Aí íamos na festa de aniversário do priminho e estavam liberados os doces. É isso, só acontecia naquele dia.

A possibilidade de termos o Ginásio Municipal, neste ano ou no ano que vem, ainda que venha de uma ação política com vistas à eleição, é o doce liberado na festa do priminho dos esportistas canelenses.

Sei que a oposição ao atual governo se assustou com o anúncio da verba e mais ainda com a promessa que a obra aconteça este ano. Azar! Para os esportistas, não importa quem, importa que quanto antes melhor.

Basta ver a grande quantidade de público na primeira rodada do Campeonato Municipal de Futsal Sub 12. O Ginásio Carlinhos da Vila ficou pequeno e, em uma noite fria da terça (23), diversas crianças sentadas no chão, mostrando a necessidade de um ginásio adequado em Canela, assim como São Chico, na foto que abre esta coluna, possui desde 1988.

Sabemos que não teremos um tal qual o Perinão, mas podemos ter um ginásio adequado, bom e nosso. Este discurso de comparar com Gramado é um saco. Garanto que muitos canelenses também gostariam de ter vereadores do nível dos de Gramado, mas é o que temos, estes das últimas legislaturas, e é destes que vamos cobrar, mas não pelas redes sociais, já que a Câmara, democraticamente, proibiu os comentários em suas plataformas digitais.

Também vamos cobrar da Prefeitura, qualidade e agilidade na obra do nosso Ginásio Municipal. Sobre o projeto, deve ser agendada uma entrevista coletiva para apresentação do mesmo, no dia 30. Qualquer coisa que se fale antes disso, é ejaculação precoce. Não custa nada esperar até a próxima terça. E se o projeto for bom, está valendo, porque não deixar que o ótimo atrapalhe chegar ao bom é, acima de tudo, usar o bom senso.

Por fim, dizer que os R$ 9 milhões destinados ao Ginásio foram tirados da comunidade, como disse Rolim, parece birrinha. Esse esperneio, é tal qual o coleguinha que não foi convidado para a festa do priminho e fica colocando defeito no doce dos outros.