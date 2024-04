FOLHA SOCIAL

Quer sair na Social? Mande para nós pelo WhatsApp (54) 3094-3808

Deslumbrante aos 15 anos! 🌸✨ Sofia brilha como uma flor no Mátria, Parque de Flores.

#QuinzeAnos #BelezaNatural #Celebração

📸 @danibatfotografia

O amor se multiplica enquanto Vitória aguarda ansiosamente pela chegada de Laura. 💕👶✨

#GravidezAbençoada #FamíliaEmExpansão #AmorInfinito

📸 @grazisestrainfotografia

À espera de Matheus, o amor só cresce! ❤️✨ Edy Casagrande irradia felicidade neste momento especial, vestindo um lindo vermelho, com produção impecável pelo Two You Salon Boutique. 🌹👗

#Gestação #AmorEmGestação #MatheusChegando

📸 @geandittmamfotografia

Radiante e confiante, Letícia brilha sob os holofotes do seu ensaio profissional. ✨📸

#Talentosa #SucessoGarantido #EstiloÚnico

📸 @nathaliabritofotografias

Radiante de coragem e autenticidade! 💫✨ Larissa Lira brilha em seu ensaio pessoal, mostrando que ser verdadeira é a maior beleza. 🌟

#Coragem #Autenticidade #BrilhoInterno

📸 @nathaliabritofotografias