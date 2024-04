Há quatro anos dizíamos que o mundo mudou. Canela também mudou. Estávamos preparados?

Tenho ouvido e analisado diversos comentários, desde empresários gigantes a pequenos empreendedores de que o momento do turismo da região é de queda. Claro, há de se levar em consideração que o momento financeiro do País também não é bom, o que, obviamente, reflete aqui.

Na vizinha Gramado, case de sucesso e apontamento de ações vencedoras por quem levanta a mão para criticar Canela, há também preocupações e estudos para reagir ao baixo movimento turístico.

Não vou, neste meu raciocínio, entrar no que eu penso ser as causas deste fraco movimento turístico que reflete na baixa da economia. São diversos fatores, desde o custo para manter os negócios até decisões, ou falta delas, pelo poder público.

Desde piazito, escutava minha vó dizer: governo que não atrapalha já ajuda. Ou seja, algo do tipo: larga para mim que eu resolvo, ou, só me deixa eu trabalhar.

Então senhores, penso que há quatro anos, durante a pandemia do novo coronavírus (sim, fazem apenas quatro anos), pensávamos que talvez não fossemos sobreviver, ou à doença ou a crise financeira. Diziam os especialistas, o mundo mudou, bem-vindos ao novo normal.

Pois a pandemia acabou e o que se viveu, logo em seguida foi uma busca ao que tínhamos antes. Com a dificuldade de viajar para fora do País, alta do dólar e uma conjunção astral de fatores, tivemos um “boom” turístico na região. A coisa passou e penso que chegamos, quatro anos depois, ao novo normal.

A grande verdade é que o mundo mudou sim, mas Canela mudou também. Em termos de turismo, recebemos o título de Capital Nacional do Parques. Nesta sexta (26), inaugura a Roda Canela, que inunda as redes sociais com imagens de drones e vídeos de sua iluminação interativa.

Em frente, temos o Space Adventure, que ainda não tem um ano de funcionamento. Ao lado, teremos mais um grande parque. A SkyGlass é de 2021, e por aí vai. A cidade recebeu um forte fluxo migratório, para servir de mão-de-obra no turismo da região.

Obviamente, mesmo sendo superficial, quem me lê deve concordar que nosso Município não é o mesmo de antes da pandemia. Mudou muito, cresceu, acelerou e não estávamos preparados.

Duvida? Usa o Google Maps e comprove!

E quando digo que não estávamos preparados, falo não apenas como poder público, que anteriormente a isto não investiu na qualificação e formação da mão-de-obra local, mas nós como cidadãos e pequenos empresários também não estávamos.

Até hoje, alguns negócios de Canela continuam trabalhando como há cinco, oito anos atrás e querendo obter os mesmos resultados. Não vão!

Gosto de citar meu amigo Peterson Secco, que literalmente quebrou, se reinventou durante a pandemia, entendeu estas mudanças e decolou. O Lucas Dias, com a rádio Clube, é outro bom exemplo, saiu de uma AM que era local e muito forte, enfrentou a entressafra, reinventou a rádio com bons conteúdos focando no entretenimento e em novas opções de distribuição de seu conteúdo e decolou.

Acredito que toda a comunidade tem que comemorar nossos avanços e o avanço foi de toda a comunidade. Claro, sem deixar de se preocupar com o futuro. Vale lembrar que essas mudanças de fotografia foram ações da iniciativa privada e não de um governo em específico.

Então, caro leitor, se o mundo mudou, se Canela mudou, se tudo está se transformando, pergunto: o que você está fazendo para mudar o seu negócio e o seu Município?