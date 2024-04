Leitores Qualificados

Tenho comparecido às sessões da Câmara, além de entrevistar e conversar com diversos envolvidos direta ou indiretamente nas próximas eleições. Não sejamos ingênuos, as eleições já começaram e estão em pleno curso. Na última sessão, fui citado pelo vereador e ex-prefeito José Vellinho Pinto de forma bem-humorada. Em seguida, fui mencionado por outros vereadores e também em conversas de bastidores, assim como nas opiniões expressas por Chico e em diversas matérias aqui da Folha.

O vereador Vellinho me citou porque, segundo ele, eu tenho reclamado que ele sempre retoma assuntos do seu passado enquanto prefeito, como a usina de asfalto, escolas, entre outros. Vou responder por aqui mesmo, até porque sei que ele prestigia o meu espaço. O que penso é que, às vezes, a discussão precisa avançar, embora exemplos possam ser balizadores, o ponto específico acaba se perdendo. O mundo mudou muito desde o segundo mandato do atual prefeito, imagine naquela época. Não podemos usar a década de 90 como referência para falar de mobilidade urbana, por exemplo. O PDT e José Vellinho Pinto foram responsáveis pela vinda da Chocofest e pela construção do Centro de Feiras. Isso é importante? Óbvio. Hoje aconteceria da mesma forma? Não sei. Então, às vezes, penso que precisamos olhar mais para o futuro e debater nossa cidade para as próximas décadas. Problemas nós temos muitos, soluções: nem tanto!

Para não cair no Esquecimento

Aliás, mencionei o Centro de Feiras e foi bom lembrar, pois para muitos já foi esquecido. Aposto uma água com gás que a situação não esqueceu e, se possível, o colocará à venda novamente. E aposto duas que a oposição não está buscando alternativas para apresentar uma solução viável para o mesmo. Nas últimas sessões, vereadores de praticamente todos os partidos mencionaram que há muito dinheiro em Brasília, basta correr atrás. Inclusive, muitos irão para lá nos próximos dias. Por que não buscam alternativas para a utilização do espaço? Márcio Diehl Forti sugere que um mercado público, unindo agricultura, artesanato, gastronomia e cultura, seria espetacular. Tudo isso junto a um Terminal Turístico que envolveria os parques da cidade e onde todo o fluxo de ônibus seria direcionado. No entanto, isso requer boa vontade, estudos e um pouco menos de politicagem. Quem sabe um dia, não é mesmo?

Partidos e suas discrepâncias

Estes dias estive conversando com amigos sobre como a política local é peculiar. Vejamos em Canela. Neste momento, PSDB e MDB são antagonistas aqui, mas caminham de mãos dadas no estado. No país, o MDB é base do governo do PT, apesar de setores serem ligados ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Já o PSDB é oposição em nível nacional. O Progressistas é base do governo do estado, base do Governo Lula, mas aqui é contra tanto o PSDB quanto o MDB. E assim seguimos, nessa complexa composição política.

A divergência de ideias é salutar para todos

Às vezes, penso muito diferente do editor Chico Rocha. E tenho certeza de que ele pensa diferente de mim. E isso é ótimo, não é? Isso é fundamental para um veículo de grande porte como a Folha de Canela. Quando lidamos com opiniões, é assim que as coisas funcionam. Me causou espanto ver na manhã desta quinta-feira a decisão da mesa diretora da Câmara Municipal de Canela em bloquear comentários nas redes sociais acerca das suas postagens. Não é censura mas parece. Coincidência ou não, semana passada a postagem do vereador Alberi Dias como novo líder de governo na Câmara foi excluída após uma enxurrada de críticas ao mesmo por diversos internautas. Poucas ofensivas, a maioria debochada. Mandei mensagem para os sete vereadores que não fazem parte da mesa. TODOS falaram do seu jeito que são contra essa decisão estapafúrdia. Vellinho afirmou que “O PDT não compõe a mesa e é contrário a esta deliberação.” Jerônimo foi incisivo e claro de que a ideia é absurda. Savi, Melo e Carla do MDB afirmaram que também não são favoráveis a esse tipo de situação. Jone e Alfredo, ambos do PSD, fizeram ressalvas a ataques gratuitos que sofrem nas redes mas também são a favor da liberdade de expressão irrestrita. O espaço da Coluna está aberto para o contraponto de Jefe, Alberi, Emília e Carmem, componentes da mesa.

Certa feita, escrevi para outro veículo e minha coluna saiu totalmente fora de contexto. Um editor na época não gostou do que escrevi e simplesmente cortou um parágrafo, sem me avisar, sem argumentar o porquê. Hoje, está bem longe dos veículos de comunicação. Para o bem do bom jornalismo e para a pluralidade de ideias poder seguir firme e forte. Digo isso porque todos sabemos que muitas pessoas hoje olham com preocupação para as atuações do Ministro do STF Alexandre de Morais. Não adianta reclamar dele e achar bonito quando alguma opinião aqui corre o risco de ser cerceada. Fica a dica!

Reunião do Esporte Ontem

Foi interessante ver a comunidade esportiva se manifestar acerca dos benefícios da secretaria de Esportes e Lazer. Passo importantíssimo a ser dado. Quando a ideia é boa não tem que existir oposição ou situação, a comunidade está acima de tudo. Agora é escolher um ótimo nome para secretário. Acredito que gente que vive o esporte e esteja atualizada com tudo seja o ideal. Hélio vem fazendo um trabalho bem interessante e não sofre rejeição de nenhum lado. Para mim é o nome certo para o momento.

Ainda sobre a Audiência Pública fica clara a preocupação não apenas para se construir um ginásio mas também para melhor manutenção de espaços públicos como praças e quadras abertas. Vellinho e Savi citaram que antigamente haviam diversos campos que hoje viraram moradias. Quem tem mais de quarenta anos sempre correu rua para praticar esporte. Tinha terrenos baldios, praças e campos em diversos bairros. A realidade atual é outra, com o avanço da especulação imobiliária, com a criminalidade crescendo e também com o aumento do número de carros nas ruas. Antigamente a juventude se tinha que cuidar “ao atravessar a faixa”. Importante se manter espaços para todos os interessados com zelo e respeito a todos.