Na Vila Olímpica, CEG duela contra o Novo Hamburgo pelo Gauchão Sub-17

Neste sábado, 27, o Centro Esportivo Gramadense recebe o Novo Hamburgo, pela 6 rodada do Gauchão Sub-17 A1. A partida será disputada na Vila Olímpica, a partir das 11 horas.

A equipe se remobiliza após sofrer o primeiro revés na competição diante do Grêmio no sábado (20). Vice-líder do grupo, com 10 pontos, o CEG mira a vitória para garantir a classificação para a próxima fase com uma rodada de antecedência e conta com o apoio do seu torcedor para essa missão.

De acordo com o treinador Vinícius Nascimento, a equipe está focada para a partida. “A equipe tá bem, fizemos uma semana boa, inclusive com vitória na Liga Serrana para readquirir confiança e dar minutagem pra alguns atletas. Estamos tranquilos e confiantes pra fazer um grande jogo novamente”, disse.

Nesta semana equipe sub-17 venceu o Atlético Juniors por 2 a 1, com dois gols de Richard, em partida válida pela Liga Serrana. O jogo foi disputado na última quinta-feira, no campo do Independente, na Serra Grande.