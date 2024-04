PP confirma enfermeira Cristina como pré-candidata a prefeita

Moisés Souza é pré-candidato a vice, formando uma chapa pura dos Progressistas

O jornalista Francisco Rocha conversou com Renato Bauermann, presidente do PP de Canela, com a enfermeira Cristina Moura e com o servidor público Moisés de Souza, na manhã desta sexta (26), no programa Folha entrevista, que foi transmitido ao vivo pelas plataformas sociais.

No programa, foi confirmado que o PP se prepara para lançar uma chapa pura para as Eleições 2024, em Canela. Cris Moura foi confirmada como pré-candidata a prefeita e Moisés como pré a vice. Assim, mantida esta decisão após as convenções, Cris será a primeira candidata mulher a disputar o cargo mais alto do Município.

Os pré-candidatos ainda apresentaram seus currículos e propostas, falando de diversos temas para a comunidade. Bauermann salientou que o PP se apresenta como “a única alternativa verdadeira de oposição ao atual Governo”, uma vez que PSDB e PDT, até pouco tempo, estavam na Prefeitura, ao lado do atual prefeito.

A entrevista completa pode ser conferida no link abaixo.