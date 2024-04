Roda Canela, primeira roda-gigante da região, inaugura hoje

Confira valores dos ingressos e informações sobre a mais nova atração da cidade

É hoje a inauguração da Roda Canela, a primeira roda-gigante da região, já começou. Localizada em Canela, junto ao parque Mundo a Vapor, o novo atrativo turístico está programado para abrir suas portas. às 18h, com uma cerimônia de abertura e coquetel para imprensa e convidados.

Com impressionantes 52 metros de altura, o equivalente a um prédio de 15 andares, a Roda Canela proporcionará uma vista panorâmica de 360 graus da região, prometendo uma experiência inigualável aos seus visitantes. A expectativa é receber cerca de 400 mil pessoas durante o primeiro ano de funcionamento do atrativo, demonstrando o interesse e a empolgação do público pela novidade.

De 27 a 30 de abril, o atrativo funcionará em soft opening, mas, já é possível conferir os valores dos bilhetes dos passeios, que terão uma duração entre 20 e 25 minutos. A abertura para o público em geral deve ficar para a próxima quarta-feira (1º).

• Adulto: R$ 70,00

• Meia-entrada: R$ 40,00

• Preço promocional para a cabine com seis viajantes: R$ 390,00

• Cabine VIP para casal: R$ 290,00

• Cabine com um pacote de pipoca: R$ 80,00

• Entrada day/night: R$ 89,00 para inteira e R$ 65 para meia-entrada.

Durante o período de funcionamento, a roda-gigante estará aberta todos os dias, exceto às quartas-feiras, das 9h às 20h.

Ao total, a roda possuirá 30 cabines onde cada uma contará com uma capacidade máxima de seis pessoas e oferecerá um verdadeiro conforto para os visitantes, com climatização de aquecimento e ar-condicionado, além de contar com câmeras de monitoramento ao vivo, interfone e vidros antiembaçantes para garantir uma experiência segura e agradável. Para tornar o passeio ainda mais personalizado, haverá uma tela interativa com playlist, permitindo que os clientes escolham a trilha sonora de sua preferência durante o percurso.

A chegada da Roda Canela promete elevar a atratividade turística e desenvolvimento da Serra Gaúcha e proporcionar aos visitantes uma experiência única e panorâmica da bela paisagem local.