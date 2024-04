33ª Festa da Colônia é aberta oficialmente em Gramado

Primeiro final de semana do evento registra grande movimentação.

Foi aberta oficialmente a 33ª Festa da Colônia de Gramado. A solenidade, que contou com diversas autoridades, representantes do munícipio e do Estado, ocorreu na manhã deste sábado, dia 27, nos Pavilhões do Expogramado. Coube ao trio de soberanas, rainha Júlia Brezolla Fritsch, e as princesas Manuela Cavichion e Ana Paula Thomazi declarar a abertura oficial da Festa da Colônia.

Na oportunidade, usaram a palavra para saudar os presentes, o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Willian Camillo, secretário estadual de Turismo em exercício, Francisco Rafael Carniel, deputado estadual, Joel de Igrejinha, cônsul-geral da Alemanha, Marc Bogdahn, presidente da Autarquia Municipal de Turismo e Cultura – Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk e o prefeito de Gramado, Nestor Tissot.

Para a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk, a Festa da Colônia potencializa a importância e valoriza a história dos colonizadores de Gramado. “Temos orgulho de realizar esse evento, que visa a valorização das potencialidades do interior do município e o incentivo à permanência das pessoas nas suas propriedades familiares. Além de oportunizar o desenvolvimento, a Festa da Colônia possibilita um intercâmbio entre o homem do campo e da cidade”, destacou.

Já o cônsul-geral da Alemanha, Marc Bogdahn, destacou as belezas de Gramado e o bicentenário da colonização alemã no Brasil e os 150 anos da imigração italiana. “A cidade é reconhecida nacionalmente e internacionalmente pelo seu turismo, suas belezas e sua história. Estar em Gramado no ano que celebramos duzentos anos da chegada dos primeiros alemães no Brasil tem uma forte representatividade. Desejo uma bela Festa da Colônia a todos”, disse.

O prefeito Nestor Tissot relembrou o início da Festa da Colônia e salientou a importância dos agricultores no desenvolvimento de Gramado. “Iniciamos a Festa na Linha Nova, infelizmente não tivemos a adesão que gostaríamos, mas foi no Centro da cidade que ganhou grande visibilidade e notoriedade. O sucesso de Gramado foi iniciado pelos colonos que não mediram esforços em desenvolver o município e até hoje trabalham arduamente”.

Após a cerimônia de abertura, as autoridades acompanhadas pelas soberanas visitaram as estruturas da Festa da Colônia e da Feira Feito em Gramado, que acontece paralelamente nos pavilhões do Expogramado.

A programação da Festa da Colônia 2024 segue até o dia 12 de maio e deve contar com o melhor da gastronomia, feiras, desfiles de carretas, jogos rurais, além de diversos shows musicais.

A 33ª Festa da Colônia de Gramado é apresentada pelo Ministério da Cultura e conta com a Lei de Incentivo à Cultura. O copatrocínio é da Corsan – nossa água sempre acha um caminho até você. O apoio é do Sebrae Agronegócio – empreendedorismo que transforma, Sicredi Pioneira, Orquídea Alimentos e Coca-Cola. A hospedagem oficial é da Laghetto e colaboração da RBT Internet, Cia. do Chopp, SICOOB Maxicrédito e Fecomércio Sesc/Senac. O apoio institucional é da EMATER/RS. O Agente Cultural é a AM Produções. A promoção é da Prefeitura de Gramado e realização da Gramadotur.

A Festa da Colônia ainda conta com a correalização da Secretaria Municipal de Obras em conjunto com a Secretaria Municipal da Agricultura.

Serviço:

33ª Festa da Colônia – Unindo origens, celebrando tradições.

Onde: Expogramado (Avenida Borges de Medeiros, 4.111, Centro)

Quando: de 25 de abril a 12 de maio de 2024.



Horários:

Segunda a sexta: Das 10h às 22h – Fornos das 10h às 21h.

Sábados domingos e feriados: Das 10h às 23h – Fornos das 10h às 22h.

Dia 1° de maio programação especial em homenagem ao Dia do Trabalhador.

Fechado na quarta, dia 08 de maio.

Acesso a Festa e Estacionamento – gratuito.