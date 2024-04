Delegado Vladimir recebe Prêmio Regional do Lions Clube

Medeiros foi escolhido entre quase 50 clubes de 28 cidades.

O Lions Clube realizou, na noite desta sexta-feira (26), a abertura oficial de sua Convenção anual do Distrito LD-2, na presença de mais de quatrocentos associados. Na solenidade, realizada no Hotel Sky Ville, em Canela, o Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia, foi agraciado com premiação como destaque. Medeiros recebeu o troféu das mãos do Governador LD-2, José Francisco Bolacel, e do Presidente do Lions Clube de Canela, Egídio Boelter.

O Delegado Vladimir Medeiros teve seu currículo apreciado por uma comissão regional do Lions Clube, sendo escolhido vencedor dentre concorrentes de quase cinquenta clubes em vinte e oito cidades da Região LD-2 pelos serviços prestados na área de Segurança. Ele se destaca pelos excelentes resultados obtidos por sua equipe ao longo dos anos na cidade com o forte combate à criminalidade, seja contra o tráfico de drogas, crimes contra a vida, contra o patrimônio e contra a corrupção no serviço público e área privada, mas também por sua atuação em ações preventivas junto a escolas e pelas ações sociais que lidera em Canela em favor dos menos favorecidos.

Medeiros destacou, em sua fala durante o evento, que a premiação recebida na noite merece importante destaque em sua trajetória, porquanto havia dezenas de clubes concorrendo ao troféu, restando seu currículo escolhido como vencedor em toda a região LD-2 do Lions Clube, dos quais fazem parte vinte e oito cidades como São Leopoldo, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e tantas outras. Concluiu agradecendo pela escolha de seu nome, mas principalmente pela forte parceria existente entre a Polícia Civil e o Lions Clube em Canela.

O Delegado Vladimir Medeiros completou, recentemente, dez anos à frente do órgão policial canelense.