Faccat promove curso sobre o impacto das redes sociais nas eleições municipais: “Comunicação Política e Linguagem”

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promovem o curso “Comunicação Política e Linguagem: o impacto das redes sociais nas eleições municipais”, que oferece uma oportunidade única para aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento sobre comunicação política, com foco em planejamento, linguagens e ferramentas digitais de interação. Os encontros serão realizados de 22 de maio a 19 de junho, sempre às quartas-feiras, das 19h30min às 22h30min. As inscrições estão abertas até o dia 15 de maio e podem ser feitas através do site da Faccat em www.faccat.br/cursoseeventos.

O curso abordará uma variedade de temas, incluindo as diferenças entre discurso midiático e político, estratégias linguísticas e discursivas para redes sociais no contexto político, planejamento de comunicação para campanhas eleitorais, e análise de casos de candidaturas municipais com projeção de diferentes representantes nas redes sociais, entre outros.

Os encontros presenciais ocorrerão nos dias 22 de maio e 19 de junho, enquanto os encontros online serão nos dias 29 de maio e 5 de junho. Esta é uma excelente oportunidade para aqueles interessados em entender melhor a dinâmica da comunicação política contemporânea e seu impacto nas eleições municipais.

A realização é dos cursos de Letras, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Design.