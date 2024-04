Mátria Parque apresenta Pet Day no sábado 

Evento para animais de estimação traz atividades como palestras, apresentação de agility, SPA, desfile e feira de adoção. O dia se encerra com Luau no parque de flores.

O Mátria Parque de Flores realiza sábado, 4 de maio, a terceira edição do Pet Day, uma experiência divertida e educativa ao ar livre, em São Francisco de Paula. A programação apresenta palestras, desfiles, espaço de cuidados e beleza, premiação, feira de adoção e muita diversão. O ingresso vale para todas as atividades do dia e inclui Luau, que começa às 17h. Em caso de chuva, o evento será adiado.

O número de animais de estimação, ou “pets”, já supera 168 milhões de indivíduos no Brasil — uma das maiores populações do mundo. O levantamento é divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), e indica que a população de gatos é a que mais cresceu (6%). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os lares brasileiros possuem um número maior de animais de estimação do que de crianças.

Conforme a diretora do Mátria, Ithyara Piazza, o Pet Day é uma programação anual para a família. “O parque é feito para todos e os pets merecem um dia especial em nossos jardins. Gostamos de recebê-los e também proporcionar informação de qualidade. Este ano, teremos três profissionais para conversar com os tutores “, diz.

Atividades 2024

O Desfile Pet deste ano terá duas categorias, com e sem fantasia, e promete ser o ponto alto da tarde, com premiações. Três encontros com profissionais vão abordar questões importantes como saúde e cuidados de cães e gatos.

A diversão está garantida no espaço Agility, onde os tutores podem ajudar seus pets a percorrerem obstáculos e gastarem energia enquanto brincam. O restaurante do lago, o Restobar, vai garantir opções para o almoço dos donos da festa. Os tutores também contarão com o novo cardápio outono-inverno do parque e pratos variados.

Quem ainda não tem um cãozinho ou quer mais um, poderá encontrar um amigo. O Pet Day contará com uma feirinha de adoção com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de São Francisco de Paula.

O Pet Day Mátria tem apoio das rações Birbo Premium, Escola D’dogs, Bicharada Pet Shop, Edna Pet Sitter, Clínica Caroline Kogler, Pet Aqui, Ibba Art Pet e Focinho Verde.

Serviço

O que: III Pet Day Mátria

Quando: 4 de março, das 10h às 15h

Onde: ERS-235, Km 68, São Francisco de Paula – RS

Programação

10h | Recepção e fotos dos pets

10h30 | Cãominhada

11h | Demonstração de Obstáculo com D’ Dogs 11h30 às 13h | Feira de Adoção

12h | Almoço com cardápio Pet no Restobar

13h | Edna Pet Sitter: Tempo de Qualidade, Hotel e Creche

14h | Dra. Caroline Kogler; Conscientização Castração

14h15 | Dra. Caroline Kogler: Cuidados Básicos e Essenciais

14h30 | Desfile Pet (categoria fantasia)

15h | Desfile Pet (categoria sem fantasia)

15h | Sorteios

E mais:

Spa Day com Pet Shop Bicharada (das 10h às 12h)

Pet Aqui: Petmóvel de Banho, Tosa e consultas

Stand de Marcas, Arrecadação de Ração e Acessórios

17h | Luau (ingresso incluso no pet day)

Ingressos:

Preços promocionais e combos: no site www.matriaparque.com.br

Bilheteria: Inteira: R$ 119,00 Meia-entrada: Estudantes, Sênior (60 anos ou mais), PNEs e acompanhante, moradores de São Francisco de Paula, Canela, Gramado e Nova Petrópolis. Infantil: R$ 35 (de 6 a 12 anos) Crianças até 5 anos: isentas

Ingresso Luau: R$65

Saiba mais

O Mátria Parque foi inaugurado em novembro de 2021. São 50 hectares de jardins e matas preservadas com paisagismo e arquitetura contemporâneas, com um acervo de 300 espécies e mais de 10 milhões de plantas, muitas trocadas a cada estação. Há atrações como túneis de flores (Glicínias e Rosas) e obras como o Monumento à Borboleta. O passeio pode ser feito a pé ou com scooters, bikes ou carros elétricos. O parque é pet friendly.

O Mátria já foi indicado ao Golden Trezzini Awards for Architecture and Design. Em 2023, foi selecionado pela XII Bienal Internacional de Paisagem de Barcelona e figurou entre os 15 finalistas da plataforma ArchDaily Brasil.

O maior parque de flores das Américas oferece ao público o passaporte Pedrinho, um ingresso com gratuidade para pessoas com autismo e acompanhante. Há seguro-chuva para ingressos comprados no site.

