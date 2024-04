Nutrição da UCS Hortênsias celebra 10 anos

O bacharelado em Nutrição, oferecido no Campus Universitário da Região das Hortênsias, situado em Canela, completou dez anos de implantação. A data foi homenageada em um evento realizado no auditório, na terça-feira (23), que contou com a presença de professores, acadêmicos e convidados como a pró-reitora de Inovação e Desenvolvimento, Me. Neide Pessin, e a Dra. Simone Bonatto, coordenadora da Nutrição do campus.

No início, foi rememorada a história da Universidade, que oferece 65 cursos de graduação, 150 de especialização e 19 programas de mestrado e doutorado, além da gama de oferta pelas oficinas do UCS Sênior e de cursos de qualificação e aperfeiçoamento. Em 57 anos de atuação, foram mais de 127 mil pessoas graduadas e pós-graduadas, a considerar a Sede e os campi.

O bacharelado em Nutrição completou 20 anos no Campus Sede em 2024, cinco anos na unidade da Região dos Vinhedos e dez anos na UCS Hortênsias. Ao longo do tempo, a evolução da oferta às comunidades da Região das Hortênsias e do Paranhana se reflete em uma infraestrutura moderna, na qual os futuros profissionais são orientados por professores com ampla experiência no mercado. E os frutos são muitos, como os 45 nutricionistas já graduados pelo campus e os constantes destaques do bacharelado nas avaliações do Ministério da Educação.

RODA DE CONVERSA

O cerimonial de terça-feira contou com uma roda de conversa com egressos da primeira turma de Nutrição e com a ex-coordenadora Heloisa Theodoro. Também, ex-coordenadores receberam homenagens, pois foram determinantes na gestão e no planejamento do curso e por isso receberam um troféu.

Para a professora Margarete Lucca, diretora da UCS Hortênsias, o sucesso do curso de Nutrição não é por acaso. “A Universidade, ao implantar uma graduação, analisa as potencialidades e as necessidades da região para formar profissionais aptos a suprir as necessidades do mercado, como o curso de Nutrição, na área da saúde”.

Após a cerimônia, os presentes foram recepcionados com um coquetel no Restaurante Didático.