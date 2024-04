Prefeitura leva Escolinha de Trânsito para alunos da Rede Municipal de Ensino

Iniciativa visa conscientizar e educar crianças sobre as regras de trânsito e segurança nas vias

Na última quarta-feira (24), o Departamento de Trânsito de São Francisco de Paula realizou a primeira aula da Escola Pública de Trânsito, com alunos do segundo ano da Escola Municipal Presidente Castelo Branco. A iniciativa visa fornecer conhecimento teórico e educar as crianças para que sejam cidadãos conscientes e responsáveis no trânsito. A aula contou com atividades interativas, como simulação de travessia segura e orientações sobre o uso correto de equipamentos de proteção. O Departamento de Trânsito planeja expandir o programa para mais escolas, promovendo assim uma cultura de respeito e responsabilidade no trânsito desde cedo.

A atividade aconteceu no Prédio da Prefeitura, em um ambiente que simulava uma mini cidade. De acordo com o chefe do departamento de trânsito Jamerson Lima dos Santos, o espaço foi especialmente projetado para proporcionar uma experiência educativa única aos alunos. “Com ruas, semáforos, faixas de pedestres e placas de trânsito, os estudantes puderam vivenciar na prática as regras de circulação e segurança no trânsito. A simulação incluiu situações do dia a dia, como cruzamentos movimentados e pedestres atravessando a rua, contribuindo para uma aprendizagem mais dinâmica e eficaz”, destacou Jamerson.

Ao longo do mês de maio, a Escola Pública de Trânsito deve atender uma escola municipal por semana, com a intenção de expandir seu alcance educacional. A partir de junho, um cronograma contínuo de atividades será estabelecido em colaboração com todas as escolas do município, garantindo que todas as crianças tenham acesso regular às iniciativas da Escola de Trânsito.

Confira o cronograma das visitas planejadas para o mês de maio:

03/05 – Escola João Magalhães – Britadeira

10/05 – Creche da Pedra Branca

17/05 – Escola Aratinga

24/05 – Escola Mercedes

Durante essas visitas, temas importantes relacionados ao trânsito serão abordados, com o intuito de promover educação e conscientização sobre as regras e práticas seguras. As atividades serão desenvolvidas de forma lúdica, proporcionando às crianças uma compreensão divertida das normas básicas de trânsito. Além disso, elas terão a oportunidade de participar de atividades práticas em um circuito controlado, enriquecendo sua experiência educativa de forma interativa.