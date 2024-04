Rotary Club Gramado Hortênsia empossa sua diretoria

A noite de terça-feira (23), foi especial para a família rotariana. A região ganhou o Rotary Club Gramado Hortênsia. O novo clube de serviços voluntários faz parte do Distrito 4670 e será conduzido pelos empresários Crhistian Bonilha como presidente e Rafael Baptista como vice.

A solenidade de instalação do primeiro Conselho Diretor da organização sem fins lucrativos ocorreu no Gramado Tênis Clube reunindo autoridades rotárias, municipais e convidados. Na ocasião, também foram apresentados sete novos integrantes do clube.

“Estamos à disposição das comunidades Gramado e Canela, da Região das Hortênsias para colaborar para que possamos ter uma comunidade, cada vez melhor, para que possamos ter em nosso em torno uma qualidade de vida cada vez melhor”, declarou Bonilha.

“Hoje é um dia de alegria para nós rotarianos. Temos a certeza que este conselho diretor juntamente com os demais rotarianos faremos ações que irão beneficiar direta e indireta toda a comunidade de Gramado”, ressaltou Baptista.

O governador do Distrito 4670, o qual compreende parte do Rio Grande do Sul, Luiz Gonzaga Gonçalves, destacou a importância surgimento de um novo clube. “O Rotary Hortênsia já nasceu grande. É um clube maduro, com integrantes trabalhando desde os primeiros dias de existência. O clube irá ajudar e muito no nosso único propósito, que é servir, servir a quem mais precisa”, disse Gonzaga.

O Coordenador do colégio de governadores do Distrito 4670, Miguel Dias, parabenizou o Rotary Club Hortênsia. “Que o clube faça história em nosso distrito. Sejam felizes”. O Rotary Club Gramado Hortênsia tem como padrinho de criação, o Rotary Club Canela Inspiração. “É uma noite de festa para a família rotária. Estamos apadrinhando um belo clube, desejamos ao Gramado Hortênsia vida longa e muita felicidade”, felicitou o presidente do Rotary Inspiração, Federico Bergman.

Projetos sociais

O Rotary Club Hortênsia vem para reforçar o voluntariado em Gramado e Canela. Neste sentido, a entidade tem vários projetos com finalidade social. Durante a noite festiva de posse do Conselho Diretor do clube de serviços voluntários, as proposições foram divulgadas: Rotary Day, Projeto Abraçar, Burger do Bem, Campanha do Agasalho e SOS Espanhol. Os projetos também serão apresentados para entidades governamentais e assistenciais em breve.

Novos integrantes

Sete novos associados foram admitidos no clube:

Conselho Diretor

CRHISTIAN BONILHA – Presidente 2023-2024 continua em 2024-2025

RAFAEL BATISTA – presidente eleito e Vice Presidente – assume em 2024 – 2025

KARYNE JULIÃO – Secretária – 2023-2024 / 2024-2025

TALITA GIFONI – Tesoureira – 2023-2024/ 2024-2025

CLÁUDIA SANTANA – Protocolo – 2023-2024/2024-2025

WALDIMIR GIFONI – Comissão de Administração

ROSIMARI BARBOSA – Comissão de Projetos Humanitários

LISIANE MARQUES – Diretora Comissão de Novas Gerações

MAGNO SANTANA – Diretor Oficial de Intercâmbio

BRUNO BROHEN LOPES – Diretor DQA

RICARDO MACCHI – Comissão Fundação Rotária

ANDRÉ AGUIRRE – Imagem Pública