SENFF 2024: Inovação e Tecnologia em foco

Acontecerá nos dias 20 a 22 de maio de 2024, no Centro de Eventos das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), a 13ª Semana de Enfermagem. Nesta edição, a temática central será “Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo”. De acordo com a Comissão Organizadora, o evento pode ser considerado um marco na atualização profissional e na troca de conhecimentos entre os participantes. Interessados em participar devem realizar as inscrições em www.faccat.br/cursoseeventos. A realização é do Curso de Enfermagem da Faccat.

De acordo com a coordenadora do curso, Claudia Capellari, a Semana da Enfermagem terá uma programação bastante diversificada, com mesas-redondas, apresentações de trabalhos científicos e mini-cursos, todos voltados para explorar as interseções entre Enfermagem, inovação, tecnologia e empreendedorismo. “Especialistas renomados estarão presentes para compartilhar insights e discutir as tendências dessas áreas em constante evolução”, adianta Claudia.

A programação

A Semana de Enfermagem da Faccat iniciará com a discussão de questões essenciais para a prática contemporânea da Enfermagem, como o uso da Inteligência Artificial na Saúde e as oportunidades que o empreendedorismo oferece na era digital.

“O segundo dia será dedicado à apresentação de trabalhos científicos, nos quais serão valorizados temas relacionados ao cerne do evento. Projetos de pesquisa, relatos de experiência e pesquisas originais que abordem a inovação, tecnologia e empreendedorismo na Enfermagem serão especialmente destacados”, destaca a coordenadora do Curso de Enfermagem, Cláudia Capellari.

No terceiro e último dia, os participantes poderão aprofundar seus conhecimentos por meio de minicursos práticos, entre eles: “Além do Estetoscópio: Dominando o Marketing Digital na Enfermagem” e “Cicatrização Avançada: Estratégias Práticas com Terapia por Pressão Negativa”.