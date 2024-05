Abril Cultural do Alpen Park promoveu atrações para toda a família

O Abril Cultural do Alpen Park chegou ao final no último sábado (27) com o Encontro de Carros Antigos do Veteran Car Club Hortênsias. Os automóveis antigos atraíram a atenção do público no passeio do parque. Entre os astros, estavam veículos Landau, Cadilac, Thunderbird, F-100, C-10, Fusca e outros que marcaram época.

Com acesso gratuito, o Abril Cultural reuniu atrações para toda a família ao longo dos sábados de abril. Festival de Bandas, Mix Bazar e Sábado Literário completaram a programação. “Nosso objetivo foi proporcionar atrações diversas de forma a atrair os moradores da região para o parque. Durante todo o mês de abril, os moradores de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Três Coroas tiveram a oportunidade de curtir nossas atrações com 50% de desconto, que continua em vigor para gramadenses e canelenses”, afirma Jéssica Ramisch, gerente de Marketing do Alpen Park.

SOBRE O ALPEN



O Alpen Park está localizado na rodovia Arnaldo Oppitz, 901, a cinco minutos do Centro de Canela, e oferece opções para todos os perfis de aventureiros. No Passaporte Alpen Park, para os aventureiros que têm mais de 1,30m, estão inclusas as seguintes atividades: Trenó, Alpen Blizzard (Montanha Russa), Alpen Motion (cinema 4D), Alpen Interactive (jogo interativo), Alpen Car (carrinho de Bate-Bate) e Alpen Turbo Drop (torre de queda livre). Já para quem tem entre 0,80m e 1,29m, o Passaporte Kids contempla as seguintes atividades: Trenó, Alpen Motion (cinema 4D), Alpen Car (carrinho Bate-Bate) e Alpen Kids. Nessa categoria, a criança deve estar acompanhada de um adulto com ingresso. As atividades dos passaportes podem ser repetidas quantas vezes quiser e, além delas, é possível adquirir atrações extras, como Arvorismo, Tirolesa e Quadriciclo. Mais informações em www.alpenpark.com.br.