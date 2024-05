Bonecando nos bairros encantou as crianças alcançadas

O projeto Bonecando nos Bairros alcançou mais de 300 crianças na cidade de Canela. Em diversas ações ligadas a arte do teatro de bonecos e profissionais educadores, o desenvolvimento contou com apresentações, bate papos, oficinas e contação de história.

Na escola Bertholdo Oppitz, no bairro São Lucas, os alunos puderam assistir apresentações de teatro lambe-lambe, além das oficinas de bonecos dedoches; já na escola Zeferino José Lopes na área rural, no Morro Calçado, teve teatro de bonecos abordando o tema dos animais de nossa fauna, onde a criançada pode conhecer mais sobre hábitos e curiosidades dos animais que vivem em nossa região, muitas vezes desconhecidos, tudo de forma divertida com fantoches. E para encerrar, o projeto contou com a participação do bonequeiro André Guedes e sua personagem Zelda Zonk, que realizou a contação de história “O Mundo da Fantasia”, onde a Princesa e a Madrasta puderam relatar a sua versão da história, levando as crianças a entenderem a necessidade de saber escutar e do respeito à diversidade, para que isso possa ser utilizado na vida em sociedade. Esta atividade ocorreu no Centro Social Padre Franco, no bairro Santa Marta.

O Projeto Bonecando nos Bairros, contemplado no Edital 08/2023 – Tem Cultura em Canela 2023, tem criação, produção e desenvolvimento de Daiene Cliquet ARTES e financiamento por emendas da Câmara de Vereadores e realização do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Canela, Prefeitura Municipal e Departamento de Cultura de Canela.