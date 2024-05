Mau tempo paralisa atividades e programações da Festa da Colônia de hoje até sexta-feira

Em uma decisão conjunta entre a Gramadotur e os participantes da Festa da Colônia, todas atividades e programações do evento foram suspensas nesta terça-feira, dia 30 de abril até sexta-feira, dia 03 de maio. O mau tempo que atinge todo o Estado e as péssimas condições que estas intempéries climáticas causaram tornaram inviável o prosseguimento nestes dias.

Inclusive o Inmet colocou o Estado sob risco de acumulado de chuva e um alerta vermelho foi emitido para risco de chuva intensa, vento forte, queda de granizo e registro de raios.

A Festa da Colônia volta com suas atividades normalizadas a partir de sábado, dia 04 de maio, a partir das 10 horas. Esta paralisação foi uma iniciativa conjunta da Gramadotur com os participantes da Festa que estavam preocupados com suas propriedades rurais atingidas pelas chuvas e temporais que estão ocorrendo na Região.

As atrações artísticas previstas neste período serão remanejadas. Na próxima quarta-feira, dia 08 de maio, previsto inicialmente como um dia fechado na Festa, terá atrações e funcionamento normal.

A 33ª Festa da Colônia de Gramado é apresentada pelo Ministério da Cultura e conta com a Lei de Incentivo à Cultura. O copatrocínio é da Corsan – nossa água sempre acha um caminho até você. O apoio é do Sebrae Agronegócio – empreendedorismo que transforma, Sicredi Pioneira, Orquídea Alimentos e Coca-Cola. A hospedagem oficial é da Laghetto e colaboração da RBT Internet, Cia. do Chopp, SICOOB Maxicrédito e Fecomércio Sesc/Senac. O apoio institucional é da EMATER/RS. O Agente Cultural é a AM Produções. A promoção é da Prefeitura de Gramado e realização da Gramadotur.

A Festa da Colônia ainda conta com a correalização da Secretaria Municipal de Obras em conjunto com a Secretaria Municipal da Agricultura.

Serviço:

33ª Festa da Colônia – Unindo origens, celebrando tradições.

Onde: Expogramado (Avenida Borges de Medeiros, 4.111, Centro)

Quando: de 25 de abril a 12 de maio de 2024.



Horários:

Segunda a sexta: Das 10h às 22h – Fornos das 10h às 21h.

Sábados e domingos: Das 10h às 23h – Fornos das 10h às 22h.

Acesso a Festa e Estacionamento – gratuito.