Canela tem, pelo menos, 12 famílias desabrigadas

Pior situação, neste momento, é em área invadida no Bairro Santa Marta. Veja como ajudar

O Rio Grande do Sul vive o que já se considera a maior enchente da história do Estado e com consequências ainda piores do que o fenômeno vivenciado em 2023.

Até o momento, 10 óbitos foram confirmados e ao menos 21 pessoas seguiam desaparecidas. O Inmet divulgou novo alerta vermelho, de grande perigo, para áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Na Região das Hortênsias, deslizamentos de terra e bloqueios em rodovias foram registrados desde ontem.

Localidade de Bugres Pedreira/Lixão, na Santa Marta

Em Canela, Secretaria de Obras e Defesa Civil trabalham para minimizar os impactos do temporal. A pior situação, no momento, é na área do antigo lixão do Bairro Santa Marta, de onde, pelo menos 12 famílias foram retiradas, sendo levadas para o CRAS Santa Marta.

A Defesa Civil de Canela necessita de itens de higiene, cobertores e colchões. Quem puder ajudar pode se dirigir diretamente ao CRAS Santa Marta ou entrar em contato pelo fone/Whats (54) 99968-8196.

Os telefones de emergência 193, na Região, também não estão funcionando. Em caso de emergência, a orientação é ligar no (54) 98423-1767. Em Gramado o telefone é o (54) 98434-8016.

Na noite desta terça (30), uma queda de barreira bloqueou a estrada do Morro Calçado. No momento, temos os seguintes bloqueios de rodovias:

BR-116, km 160,7, Caxias do Sul – queda de barreira

BR-116, km 161,3, Caxias do Sul – queda de barreira

BR-116, km 170, Caxias do Sul – queda de barreira

BR-116, km 190,6, Picada Café – queda de barreira

BR-116, km 181, Nova Petrópolis – chuva torrencial

RS-115, km 29, em Gramado, bloqueio total devido a queda de barreira

Ainda, pede-se alerta aos motoristas e que verifiquem com antecedência suas rotas antes de pegar a estrada.

Aulas suspensas em duas escolas municipais do interior

A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer informa que devido as fortes chuvas e a situação das estradas que dificultam o acesso aos educandários, as aulas desta quinta-feira (2.5) estão suspensas nas escolas municipais Balduíno Boelter, Linha São Paulo e Santos Dumont, Chapadão, ambas localizadas no interior.

Nas demais escolas as aulas estão mantidas.

Deslizamento no interior

Na localidade de Bugres, interior de Canela, duas casas estão ameaçadas pelo deslizamento de barranca.

Alertas para o Estado

A Defesa Civil emitiu novo alerta, válido até as 17h desta quarta-feira. Há risco de queda de granizo, chuva forte e ventania em toda área das regiões Metropolitana, Central, Vales, Serra, Centro-Sul e Litoral Norte, além de parte do Norte, Noroeste, Sul e Fronteira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também divulgou novo alerta vermelho, de grande perigo, para áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A previsão é que o volume total de chuva, entre quarta e quinta-feira (2), pode superar os 100 milímetros em 24 horas.