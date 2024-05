Rodas-gigantes de SP, SC e RS homenageiam Ayrton Senna com projeção especial neste 1º de maio

No dia em que o Brasil relembra a memória de Ayrton Senna e celebra os 30 anos do legado do tricampeão, rodas-gigantes de São Paulo (SP), Balneário Camboriú (SC) e Canela (RS) realizam uma homenagem especial. As cores do capacete do ídolo serão projetadas de forma simultânea, na

ação promovida pela Senna Brands em parceria com a Roda Rico, FG Big Wheel, Roda Canela, acontece na noite desta quarta-feira, 1º de maio.

Roda Rico em São Paulo com projeções em homenagem ao aniversário de Ayrton Senna

A homenagem ao legado de Ayrton Senna foi realizada em março deste ano, para marcar o aniversário do piloto. Após pedidos de fãs e visitantes de todo o país, as rodas voltam a projetar as imagens reconhecidas no mundo inteiro e, agora, contam também com a recém-inaugurada roda-gigante de

Canela, cidade que é um dos principais pontos turísticos da região Sul do país. A atração gaúcha tem 52 metros de altura e inicia a projeção às 18h, com término previsto para às 21h.

A partir das 18h a roda-gigante de Balneário Camboriú vai projetar na estrutura de 82 metros de altura as cores do icônico capacete usado por Ayrton Senna, bem como a mensagem dos 30 anos de legado, celebrados este ano. A partir das 18h, a maior roda-gigante da América Latina, localizada no parque Cândido Portinari, em São Paulo, exibe as imagens reconhecidas no mundo todo como símbolos da trajetória do piloto, cuja determinação e paixão continuam a inspirar gerações.

Detalhes da Ação:

Rio Grande do Sul – Roda Canela

Local: Parque Mundo a Vapor – Av. Don Luiz Guanella, 1247 – São José,

Canela – RS

Data: 01º de maio de 2024

Horário: 18h às 21h (com projeção até 22h)

São Paulo – Roda Rico

Local: Av. Queiroz Filho, s/n – Vila Hamburguesa, São Paulo

Data: 01º de maio de 2024

Horário: 18h30 às 19h30 (com projeção até 22h)

Santa Catarina – FG Big Wheel

Local: Estrada da Rainha, 1009 – Pioneiros, Balneário Camboriú

Data: 01º de março de 2024

Horário: 18h às 21h (com projeção até 23h)

Sobre Senna Brands

Grupo criado pela família do tricampeão que se dedica a gerenciar e otimizar os ativos associados às icônicas marcas Senna e Senninha. Por meio de parcerias importantes com marcas nacionais e internacionais de destaque, a Senna Brands está comprometida em preservar o legado de

Ayrton Senna, engajando a comunidade apaixonada de fãs e admiradores ao redor do mundo.

Roda Rico

Com 91 metros de altura, a Roda Rico é a mais alta da categoria na América Latina. A roda-gigante tem 42 cabines que comportam até oito pessoas por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED

personalizável, monitoramento por câmeras e interfones. O passeio dura aproximadamente 25 a 30 minutos e é pet friendly. A Roda Rico também conta com sistema de iluminação cênica, que pode ser personalizada e se tornar parte do horizonte da cidade.

FG Big Wheel

A FG Big Wheel tem 65metros de diâmetro e seu ponto mais alto está a 82 metros de altura. Conta com 36 cabines ventiladas com capacidade de até 6 pessoas, que proporcionam vistas panorâmicas em 360 graus, num agradável passeio silencioso, limpo e seguro. A atração tem como local uma área de Reserva do Patrimônio Privado Natural que transformou a área de mata atlântica eternamente protegida, utilizada somente para estudos e preservação. O complexo da FG Big Wheel ocupa menos de 1% da área

total e conta ainda com áreas de convivência, banheiros, segurança, iluminação e Wi-fi.

Roda Canela

A Roda Canela é a primeira roda gigante temática do mundo. Com 52 metros de altura, 30 cabines e uma deslumbrante vista 360° da Serra Gaúcha, a atração oferece uma experiência incrível! Através dos quatro elementos da natureza, a volta que vai dos trilhos do trem às alturas leva 20 minutos, e é uma verdadeira viagem no tempo. As cápsulas também contam com toda a segurança possível, telefone interno, câmeras e tecnologia de ponta.