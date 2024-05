2.6 Aposentadoria X Independência Financeira

Caro leitor, no Brasil temos a cultura de acreditar que devemos ter uma vida produtiva e esperar pela aposentadoria para então desfrutar do que construímos, a inteligência financeira defende que tenhamos uma vida financeira equilibrada e que possamos construir nossa própria aposentadoria para desfrutar quando cada um decidir que for a hora, claro que para isso cada um é responsável por pagar o preço dessa construção.

A independência financeira é na prática uma forma de aposentadoria passiva que em alguns países desenvolvidos substitui aquilo que aqui chamamos de previdência (pública e/ou privada), com a vantagem que na independência cada um define quando e com que valor deseja se aposentar.

Antes de dizermos qual a diferença de previdência pública e privada é importante definir o que é previdência “[…] ato de prever ou de ver previamente. O futuro é subjetivo e tem significado individual, planejar hoje está mais desafiador, mas estar preparado financeiramente para tempos de incerteza é e sempre será um diferencial.

Aposentaria pela previdência pública ou social é uma forma de recompensar as pessoas que trabalharam durante sua vida e contribuíram para manter os mais velhos que não tem mais capacidade de trabalho, seja pela idade ou por problema de saúde, ocorre que neste modelo as regras são determinadas pelo governo, logo, você fica sem saber se estas regras não serão mudadas e se isso existirá no futuro. Já a aposentadoria por previdência privada, cada pessoa defini o valor que deseja contribuir e o tempo que deseja obter o retorno, entretanto também fica amarrada as regras pré-estabelecidas e os gestores cobram uma taxa para fazer administração do seu dinheiro.

Esse produto financeiro foi criado inicialmente para atender uma classe mais alta, que recebia salários maiores que o teto de cobertura da previdência social. Esses profissionais, quando param de trabalhar, têm uma redução drástica de sua renda. Ao longo do tempo, esse conceito foi mudando. Sabe-se que existe uma grande massa de empreendedores na informalidade, que não possuem nenhuma cobertura previdenciária ou securitária, dessa forma, esse produto passou a ser consumido, também, como a única opção de renda futura. Justamente pela natureza de longo prazo e por sua segurança, é um produto muito confundido com a poupança.

Existem pessoas que são aposentadas e não possuem independência financeira. Por outro lado, existem pessoas que atingiram a independência financeira e trabalham com muito mais qualidade, pois a atividade profissional é um meio de realização pessoal e não um sacrifício – ou seja, não são aposentados.

A grande questão é se você está pensando no amanhã, ou vivendo só o hoje? O famoso um dia de cada vez. Mas lembre-se, MAIS IMPORTANTE do que se aposentar é a sua independência financeira, mas a escolha sempre será sua, os RESULTADOS também!