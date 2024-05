Bombeiros pedem que população em áreas isoladas permaneçam onde estão e aguardem as forças de segurança

O Corpo de Bombeiros de Canela, através do seu comandante, Tenente Miguel Oliveira, deixou uma mensagem aos moradores de Canela que se encontram em áreas isoladas, principalmente na zona rural do Município, que teve diversas quedas de barreiras, deixando completamente sem acesso uma dezena de localidades rurais.

Oliveira destacou que, mesmo com o isolamento, se não for uma questão de risco à vida, a população deve permanecer em suas residências, pois, tentar se deslocar através de vias que não apresentam segurança, é a pior escolha. “Não sabemos quais estradas podem ter novas quedas de barreiras”.

Neste momento, em que as estradas ainda não foram desbloqueadas, o risco de novos deslizamentos de terra é grande, o que dificulta até mesmo o trabalho das equipes de obras. As condições climáticas impedem até mesmo que o maquinário pesado chegue nos pontos obstruídos.

Ainda, sem condições de realizar resgates por terra, o tenente explicou que o Estado concentra o uso de aeronaves em regiões como o Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, com dezenas de mortos e pessoas desaparecidas. Mesmo que houvesse a disponibilidade de uma aeronave, o clima de Canela não está permitindo voo, restando somente a saída por vias terrestres.

“Com exceção de casos de risco à vida, pedimos que a população, mesmo isolada, siga em suas residências, onde é o local mais seguro. Na hipótese de uma localidade apresentar riscos de deslizamento de terra ou alagamento, nós procederemos o aviso e iniciaremos a retirada dos moradores”.

No caso de uma situação de emergência ou de risco à vida, o telefone dos Bombeiros é o (54) 98423-1767, também pelo WhatsApp.