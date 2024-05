Lago corre risco de rompimento e famílias devem deixar curso de arroio no Morro Calçado em Canela

ATUALIZAÇÃO EM 11h45 de SEXTA, 3 DE MAIO

Uma barragem localizada em um sítio às margens da RS-235, na localidade do bairro Jardins das Fontes, ainda corre risco de rompimento, no início da manhã desta sexta-feira (03/05).

Desta forma, as equipes de segurança lideradas pelos bombeiros de Canela estão na localidade de Morro Calçado, local por onde escoa o arroio formado a partir do lago da Fazenda Sonho Meu, também conhecido como lago dos leõezinhos. A ideia é verificar a situação e retirar os moradores do curso d’água, que seguirá pela Cachaçaria Flor do Vale em direção à localidade do Canastra e ao Rio Paranhana.

A recomendação é para que a população que pode ficar no curso da água, especialmente nas localidades de Morro Calçado e Canastra, deixem o local até que se possa fazer uma nova análise da estrutura.



O coordenador da Defesa Civil de Canela, Paulo Fabiano Felles, informa que o dreno do lago está com vazamento e, apesar de ainda não ter rompido, não há como precisar o que pode acontecer.

A reportagem da Folha conversou cm a geóloga Luísa Venturella, da Prefeitura de Canela, a qual informou que o lago não possui projeto, responsável técnico e nem licenciamento. Sem informações técnicas sobre a estrutura não há como precisar o que pode acontecer, apesar da tendência de que o nível da água baixe nas próximas horas.

O lago, de cerca de 18 hectares e cinco metros de profundidade, fica localizado nos fundos da propriedade, que possui pelo menos três açudes.

Assim, a recomendação da Defesa Civil é de alerta e que os moradores que ficam no curso do arroio deixem o local até uma nova recomendação. Este alerta, repetindo, é válido para as localidades de Morro Calçado e Canastra, na zona rural de Canela.

Importante salientar que não houve rompimento de barragem no Rio Paranhana. Até às 9h50min, a informação era de que a estrutura deste lago havia rompido, quando foi iniciada a ação de desocupação no Morro Calçado, colocando em prática o plano de contingência da Defesa Civil, com o objetivo de preservar vidas. Após as análises dos técnicos a informação foi atualizada.

Esta matéria segue em atualização, com maiores informações a qualquer momento.