Stories – Edição 619

A Roda Canela teve sua belíssima inauguração! Geraldo Farina, Gabriela Mochaelsen, Daniela Muck e Elton Bernard prestigiaram o grandioso evento. A Roda Canela permite uma visualização deslumbrante da cidade, vale muito a pena!

O último dia 26 foi motivo de muita comemoração da Pizzaria O Mestre, onde comemoraram os 5 anos de história. Na ocasião, os proprietários Raquel Deon e Evandro Santos comemoraram o sucesso do empreendimento e da ação de aniversário.

Attilio Stopassola e Joventina Stopassola no baile de aniversário de 98 anos do Esporte Clube Serrano, que aconteceu no último dia 27.

Foto: Lu Zanatta

Lourenço Paiva e Gabriela Cademartori na comemoração de sete anos da Flowork – Coworking. O evento reuniu cerca de 250 pessoas na sede da empresa, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Foto: Rique Pereira

Ernani Broilo em aprimoramento na imersão A Onda da Experiência, ministrada por Will Weber no último sábado dia 27 de Abril no Palácio dos festivais em Gramado.