Confira um boletim sobre a situação de vias, barragens e serviços de emergência de Canela, neste sábado (04)

A Defesa Civil de Canela, informa as últimas atualizações relacionadas às chuvas.

* Pessoas desabrigados: 80 pessoas

* Desalojados: 181 pessoas

* Feridos: 7 pessoas

* Desaparecidos: 0

😢 Óbitos (2)

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Fiscalização atualiza o estado das vias públicas:

🚨 Bloqueio total:

INTERIOR

🚧 Rota Panorâmica, na rodovia Arnaldo Opptiz

🚧 Estrada da Amoreira, próximo à Queijaria Alvorada Missioneira

🚧 Quilombo, próximo à Ala Feminina do Desafio Jovem

🚧 Morro Alegre

🚧Amoreira, perto da Associação de Moradores

🚧 Linha Caçador

🚧 Rota Panorâmica – trecho de acesso à Três Coroas

🚧 Estrada dos Bugres. Acesso somente a pé. Intransitável com carro ou veículos pesados.

Bairros e centro

🚧 Rua Santa Rosa, no bairro Chacrão

⚠️ Bloqueio parcial:

🚧 Rua Primeiro de Janeiro – trecho entre as vias Eva Peron e Campo da Esperança

🚧 Rua Alzemiro Boeiros do Reis

🚧 Rua Ignácio de Moraes (próximo Parque do Lago)

🚧 Estrada do Chapadão (interior)

🛣️ Condições das estradas de entrada ao município, fornecidas pela EGR

🚧 ERS-235, quilômetro 35 – Canela / queda de barreira. Trânsito em meia pista.

✴️ O governo do Estado monitora, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema (ONS), a situação das barragens no Rio Grande do Sul.

Nível de Emergência – Risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas:

* UHE Bugres, em Canela

Nível de Atenção – Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo ao decurso do tempo:

* Canastra, em Canela

➡️ DOAÇÕES SÃO RECEBIDAS NO SALÃO PAROQUIAL

As doações para as famílias atingidas pelas chuvas podem ser feitas diretamente no Salão Paroquial, Praça da Matriz, 69, das 8h às 17h.

Principais necessidades: escova de dente, escova/pente para cabelos, fraldas, absorventes femininos, roupas intimas novas, meias infantis, pasta de dente, material escolar, balde, vassoura, roldo.

✅ Pix Solidário – Defesa Civil

Chave: 54 99135-1949

🚰 A Corsan informa que o restabelecimento da água está ocorrendo de forma gradual. Equipes estão mobilizadas para normalizar o sistema de distribuição. A estação de tratamento 1 está operando e abastece cerca de 60% da cidade de Canela. Para operar em sua totalidade, equipes estão consertando uma adutora que foi danificada pela chuva. A previsão é de que o reparo seja concluído no sábado (4/5). A situação da distribuição de água em cada município pode ser acompanhada no site www.corsan.com.br. Para mais informações, contate a Corsan através do app, do site, pelo 0800.646.6444 ou pelo WhatsApp (51) 99704-6644.

👉 SAÚDE

O Centro de Especialidades Médicas (antigo Centro Materno Infantil) está aberto neste sábado (4/5), a tarde das 13h às 17h.

🚨 Em caso de ocorrências

Defesa Civil – 54 99135-1949

Bombeiros – 54 984231763