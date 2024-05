Citral opera com redução de horários para que combustível garanta transporte

Alguns usuários de Canela e Gramado têm reclamado que o ônibus Circular da Citral está passando apenas de hora em hora, ou mais, uma significativa redução nos horários, o que prejudica as pessoas que dependem deste transporte no cumprimento de horários, principalmente para começar a trabalhar.

A reportagem da Folha entrou em contato com o diretor da companhia, Ricardo Neumann, o qual afirmou que, realmente, a empresa tem reduzido a rodagem em algumas linhas, pois há pouco combustível.

“Alguns horários foram reduzidos, pois nossa prioridade é manter ao menos um transporte em todas as linhas liberadas”, disse Neumann, afirmando ser um “esquema emergencial”.

A Citral aguarda a chegada de combustível para a manhã desta terça, o que normalizará mais alguns horários de todas as linhas possíveis.