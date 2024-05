Brigada Militar de São Francisco de Paula prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Na noite de domingo (5 de maio), por volta das 23h45, a Brigada Militar de São Francisco de Paula foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça em um posto de combustíveis localizado na Avenida Júlio de Castilhos, no centro da cidade. Segundo o comunicado, um homem armado estava ameaçando pessoas no estabelecimento e exigindo ser levado para a região metropolitana.

Os policiais militares chegaram rapidamente ao local e identificaram o suspeito no pátio do posto. Durante uma revista pessoal, encontraram uma pistola calibre 9mm com a numeração suprimida na cintura do homem. A arma estava municiada com um carregador contendo 14 munições intactas.

O suspeito, um homem de 21 anos com antecedentes criminais por roubo a residência, foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio de São Francisco de Paula.

A ação da Brigada Militar evitou uma possível situação de violência no local e resultou na prisão do suspeito. As autoridades reforçam a importância de denúncias de comportamento suspeito para manter a segurança da comunidade.