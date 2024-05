Defesa Civil e Secretaria de Trânsito, Transporte e Fiscalização de Canela atualizam informações relacionadas às chuvas

➡ A Defesa Civil de Canela, informa as últimas atualizações relacionadas às chuvas

Pessoas desabrigados: 270 pessoas

Desalojados: 181 pessoas

Feridos: 7 pessoas

Desaparecidos: 0

😢 Óbitos (2)

🚧 A Secretaria de Trânsito, Transporte e Fiscalização atualiza o estado das vias públicas:



🚦Bloqueio total:

INTERIOR

📍Rota Panorâmica – trecho de acesso a Três Coroas

📍 Rota Panorâmica – Rodovia Arnaldo Oppiz (previsão de liberação às 12h, podendo ser liberada antes ou se ampliar o prazo)



🚦Bloqueio parcial:

📍Morro Alegre

📍Rua Alzemiro Boeira do Reis

📍Rua Ignacio de Moraes (próximo Parque do Lago)

📍Estrada Caracol RS 466 – Trânsito em meia pista devido a queda de barreira próximo a localidade do “Pulador”.

📍Estrada dos Bugres. Acesso até Associação União Rancho Grande.

📍Estrada do Chapadão. Acesso até família Benetti.

📍Amoreira. Acesso até família Stacke.

🛣 Condições das estradas de entrada ao município, fornecidas pela EGR

📍ERS-235, quilômetro 35 – Canela / queda de barreira. Trânsito em meia pista. (próximo ao pedágio de São Francisco de Paula).

➡ DOAÇÕES SÃO RECEBIDAS NO SALÃO PAROQUIAL

As doações para as famílias atingidas pelas chuvas podem ser feitas diretamente no Salão Paroquial, Praça da Matriz, 69, das 8h às 17h.

DOAÇÕES DE ROUPAS NÃO SÃO MAIS NECESSÁRIAS NESTE MOMENTO

✅ Em momentos difíceis, a solidariedade faz toda a diferença. Se você ou alguém que conhece precisa de ajuda, não hesite em procurar a Casa Paroquial para cadastrar e receber donativos para quem mais precisa.

👉 VOLUNTÁRIOS

Juntos pela solidariedade! Criamos um grupo para organizar apoio aos afetados pelas chuvas. Concentramos esforços na Casa Paroquial.

Nos finais de tarde será solicitado nomes de quem poderá nos auxiliar nos trabalhos.

Acesse este link para entrar no meu grupo do WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CMeY5nlzXc94jjwVle2VTb

👉 Pix Solidário – Defesa Civil

Chave: 54 99135-1949

➡ Em caso de ocorrências

🚨Defesa Civil – 54 99135-1949

🚨Bombeiros – 54 9 84231767

🚨Brigada Militar – 54 98434-6389