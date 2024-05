Gabinete de Crise apresenta panorama do município aos vereadores

O Gabinete de Crise, criado pelo prefeito Nestor Tissot para tratar sobre os assuntos relacionados aos eventos climáticos que assolam o Estado, reuniu-se na tarde desta segunda-feira (6), com os vereadores de Gramado, com o objetivo de apresentar um panorama sobre o que está ocorrendo no município e também para explicar as diretrizes das informações que são repassadas à comunidade.

A reunião aconteceu na Secretaria de Meio Ambiente e teve como interlocutores a secretária da Pasta, Cristiane Bandeira, a Procuradora-Geral do município, Mariana Melara Reis, porta-vozes do Gabinete, além do secretário de Planejamento, Rafael Bazzan. “Queremos que os vereadores compreendam a real situação do nosso município para que nossa comunicação com a comunidade esteja alinhada, garantindo assim informações verídicas e reais aos gramadenses. Além disso, é uma forma de prestarmos contas aos vereadores sobre o trabalho que o Executivo vem realizando para recuperar o município”, comenta a secretária de Meio Ambiente, Cristiane Bandeira.