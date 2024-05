Gabinete de Crise informa: moradores do bairro Três Pinheiros estão autorizados a retornar para suas casas

A Procuradora-Geral do Município de Gramado, Dra. Mariana Melara Reis e a secretária Municipal de Meio Ambiente, Cristiane Bandeira, porta-vozes do Gabinete de Crise, juntamente com o prefeito Nestor Tissot, comunicam que os moradores do bairro Três Pinheiros estão autorizados a retornar para suas residências.

A medida é baseada em estudo técnico desenvolvido pela empresa Azambuja Engenharia e Geotecnia, que aponta: “entende-se que em função da estabilização climática vigente hoje é possível permitir a reocupação de áreas de risco verde e moderado”, classificação na qual está enquadrado o bairro.

No entanto, voltando a atingir o limite entre 67 e 79 milímetros de chuva em 24 horas, os moradores serão comunicados sobre a necessidade de uma nova evacuação

Acesse o link do vídeo:https://drive.google.com/drive/folders/1jL1Mg-RPf2Jv3mD2sig8iDU_PT6D3Xxw?usp=drive_link