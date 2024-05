Gramado e Canela: Corsan normaliza sistema de abastecimento de forma gradual

As duas estações de tratamento de água da Corsan que atendem Gramado e Canela estão trabalhando com 100% de sua capacidade após o conserto da tubulação que transporta água bruta do Poço da Faca, finalizado na madrugada desta terça-feira, 7. A distribuição para as duas cidades será retomada de forma gradual. Até que o sistema esteja totalmente restabelecido, caminhões-pipas estão auxiliando no abastecimento de reservatórios nos locais mais distantes.

Um grupo de trabalho atua no conserto de redes rompidas em diversas vias da cidade, exceto na área central de Gramado, onde o abastecimento ficou comprometido por causa de deslizamento na Rua Henrique Bertolucci, que impede a chegada dos técnicos. Outro segue fazendo a verificação e consertos de canalizações em diversas regiões do município.

Prevenção ao desabastecimento

A Corsan recomenda à população que faça uso consciente da água, sem desperdício, e utilize apenas para tarefas prioritárias. Sem esse cuidado, os locais que estão tendo o abastecimento restabelecido poderão ter falta de água novamente.

Para mais informações, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.