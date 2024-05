Patram de Canela realiza ações de resgate em Canoas e bairro Humaitá em Porto Alegre

No último domingo, 05 de maio, uma força-tarefa formada por Policiais Militares do 2° Pelotão de Policiamento Ambiental de Canela, bombeiros de Canela e voluntários das cidades de Canela e Gramado realizou operações de resgate em áreas alagadas nos bairros Mathias Velho, em Canoas, e Humaitá, em Porto Alegre.

A ação começou de madrugada e contou com oito embarcações, duas militares e seis de voluntários. As equipes foram divididas entre as embarcações para melhorar a comunicação e garantir a segurança dos participantes.

Os locais de atuação foram determinados com base em pedidos de socorro, principalmente nas áreas periféricas de Canoas, onde os recursos de resgate eram mais escassos. O comandante do pelotão ambiental, Tenente Ritter, orientou as equipes a partir da RS 448, onde era possível lançar os barcos na água.

Com a presença da polícia militar, outros voluntários se juntaram às operações e ajudaram a resgatar pessoas ilhadas. No total, aproximadamente 146 pessoas foram resgatadas e encaminhadas para equipes de saúde, que estabeleceram locais de acolhimento para os atingidos pelas enchentes.

Além disso, 28 animais foram retirados de telhados e do interior de casas alagadas. Em um caso, uma janela precisou ser quebrada para salvar um gato prestes a se afogar em uma casa quase completamente submersa.

Durante as operações, as equipes conseguiram acessar uma casa de dois andares onde estavam abrigadas pessoas com deficiências diversas, oriundas de duas clínicas particulares inundadas. Um total de 60 pacientes, incluindo 10 cadeirantes, foram removidos para um local seguro.

A segurança dos voluntários também foi uma prioridade durante as operações. Em uma intervenção, dois homens foram presos por ameaçar um civil com uma arma. O policial militar De Aquino agiu rapidamente ao abordar os suspeitos em uma embarcação, com sucesso em deter os homens. Eles foram presos e conduzidos ao presídio.

Após os trabalhos intensos no Bairro Mathias Velho durante a manhã, as equipes seguiram para o Bairro Humaitá, próximo à Arena do Grêmio, onde continuaram a ajudar mais pessoas em situações semelhantes.

As ações coordenadas resultaram no salvamento de muitas vidas humanas e animais, mostrando a importância da colaboração entre autoridades e voluntários em momentos de crise.