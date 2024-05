Prazo para fazer, revisar e transferir título eleitoral é ampliado até 23 de maio no RS

O Posto de Atendimento ao Eleitor de Gramado informou a Câmara de Vereadores de Gramado nesta segunda-feira, dia 6, que o prazo para fazer, revisar e transferir o título eleitoral, que seria no dia 8 de maio, foi ampliado para até dia 23 de maio no Estado. A prorrogação acontece em virtude da situação climática que ocorre no Rio Grande do Sul.

Devido às inundações, os sistemas da Justiça Eleitoral do RS estão fora do ar, sem previsão de retorno, pois o data center do TRE/RS fica no Centro Histórico de Porto Alegre, que está sem energia elétrica. Isso impossibilita o atendimento presencial em todos os cartórios eleitorais do Estado, pois ficam sem rede de dados.

Eleitores que já têm biometria cadastrada na Justiça Eleitoral podem fazer revisão e transferência do título eleitoral pelo site www.tse.jus.br se preferirem. “Ainda aguardamos definições do TSE sobre o retorno do atendimento, por isso pedimos que os eleitores com dúvidas e que precisam de atendimento presencial entrem em contato pelo Whatsapp (51) 2312-2015 a partir do dia 9 de maio”, explica a técnica judiciária Leila B. M. Della Casa.

Em Canela, o Cartório Eleitorial fica na Rua Dona Carlinda, 450 – salas 226 e 227, e é possível entrar em contato pelo telefone (51) 3294-8000.